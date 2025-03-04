Россияне готовят масштабную катастрофу на оккупированной территории: что известно

На оккупированной территории захватчики могут создать новую масштабную экологическую катастрофу. В Центре национального сопротивления объяснили, что россияне готовятся "решить" патовую ситуацию с водоснабжением на временно оккупированных территориях Донбасса. И используют при этом "присущий им способ". В Центре объяснили, что речь идет о намерении использовать шахтные воды для нужд населения.

Фото портал "Комментарии"

"Фейковое правительство квазиобразования "ДНР" во главе с "вице-премьером" Андреем Чертковым планируют "очищать" шахтные воды из по меньшей мере пяти шахт. Но кремлевских прихвостней не останавливает то, что несанкционированная откачка шахтных вод ведет не к локальной проблеме, а к потенциальной экологической катастрофе. Она угрожает природе, здоровью людей и стабильности целых регионов", – объяснили в Центре национального сопротивления.

Также в Центре сообщили, что "стараниями оккупантов" река Кальмиус превратилась в "плавучий полигон" для промышленных выбросов, бытового мусора и канализационных стоков.

"И это происходит на фоне тотального кризиса с пресной водой на временно оккупированных территориях Украины", — подчеркнули в Центре.

Напомним, что российские войска, как писал портал "Комментарии", могут попытаться снова оккупировать Херсон. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали, что заявил херсонский коллаборант Владимир Сальдо.

В Центре подчеркнули, что заявление, которое сделал коллаборант, что "создается благоприятная обстановка для "освобождения" Херсона Россией" является ложью. Отмечается, что на самом деле у россиян нет благоприятной обстановки для оккупации Херсона. Плачевную ситуацию констатируют сами z-ресурсы.