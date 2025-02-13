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Россияне готовят диверсии в море и пытаются подставить Украину

Оккупанты готовят информационную почву для собственных преступлений

сегодня, 16:18
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Недилько Ксения

В службе внешней разведки России с помощью кремлевских СМИ сообщили, что "украинские спецслужбы при поддержке Запада планируют серию антироссийских провокаций – в частности, взорвать судно в Балтийском море". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, отмечая, что это фейк.

Россияне готовят диверсии в море и пытаются подставить Украину

Иллюстративное фото

В действительности, такими заявлениями Россия может создавать информационные условия для потенциальных диверсий в Балтийском море с целью дискредитации Украины, считают в Институте изучения войны.

Не исключено, что сами россияне устроят диверсию с помощью морской мины против европейского судна и параллельно организуют серию нападений на представителей "несистемной оппозиции" и скрывающихся в ЕС российских бизнесменов.

Украинский аналитик Алексей Копытько подчеркнул , что " Москва уже создала огромные риски для Балтики":

"Авария в порту Усть-Луга активизировала дискуссии в ЕС относительно необходимости ограничить или закрыть трафик из России Балтийским морем. Вот в Москве и пытаются захватить инициативу, по шаблону возлагая ответственность на Украину и Европу", – отметил аналитик.

Россияне готовят диверсии в море и пытаются подставить Украину - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Ru-пропагандисты распространяют очередное постановочное видео, якобы демонстрирующее расстрел украинского военного, пойманного после попытки СЗЧ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, заявляя, что это фейк.

"На самом деле этот инцидент не имеет никаких подтверждений, видео распространяется исключительно пропагандистскими ресурсами и имеет признаки постановочного. Так, съемка сделана таким образом, чтобы невозможно было идентифицировать место и действующих лиц, а люди на видео ведут себя неестественно", – пишут в ЦПД.



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