logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне готовились с лета: чего следует ожидать украинцам от массированных ударов России
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне готовились с лета: чего следует ожидать украинцам от массированных ударов России

Россия накапливала ракеты и подготовилась к ударам по энергетике Украины к зиме.

сегодня, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

26 августа Россия возобновила массированные удары по территории Украины, запустив более 200 ракет и беспилотников в комбинированной атаке, пытаясь попасть в украинские энергетические объекты. Как считает руководитель Центра противодействия дезинформации и лейтенант Андрей Коваленко, основной целью Кремля является попытка вызвать блекаут и расшатать украинское общество.

Россияне готовились с лета: чего следует ожидать украинцам от массированных ударов России

Россия готовилась к массированным атакам по Украине. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отреагировал на новую атаку России, состоявшуюся в ночь на 27 августа и рассказал о тактике Москвы, которую они готовили с лета.

"Тактика врага, которую он готовил с лета, — наращивать удары по энергетике Украины осенью и до зимы. И информационно качать общество", — считает Коваленко.

Несмотря на это, Андрей Коваленко отмечает, что у Украины также есть свои меры и шаги, которые могут удивить Россию.

"Украина же имеет свою стратегию действий, лишь часть которой уже несколько раз удивила Россию", — отметил украинский лейтенант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передаст США список целей на территории России. Таким образом, Киев планирует надавить на Байдена, чтобы тот изменил политику Белого дома и снял все ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия США. Ожидается, что министр обороны Рустем Умеров и советник президента Андрей Ермак встретятся с администрацией Байдена на следующей неделе, а Зеленский и президент США проведут встречу на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце.

Также "Комментарии" писали о том, как в США отреагировали на призыв Зеленского снять ограничение на дальнобойное оружие после массированного ракетного удара России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости