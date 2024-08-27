Россияне готовились с лета: чего следует ожидать украинцам от массированных ударов России

26 августа Россия возобновила массированные удары по территории Украины, запустив более 200 ракет и беспилотников в комбинированной атаке, пытаясь попасть в украинские энергетические объекты. Как считает руководитель Центра противодействия дезинформации и лейтенант Андрей Коваленко, основной целью Кремля является попытка вызвать блекаут и расшатать украинское общество.

Россия готовилась к массированным атакам по Украине. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отреагировал на новую атаку России, состоявшуюся в ночь на 27 августа и рассказал о тактике Москвы, которую они готовили с лета.

"Тактика врага, которую он готовил с лета, — наращивать удары по энергетике Украины осенью и до зимы. И информационно качать общество", — считает Коваленко.

Несмотря на это, Андрей Коваленко отмечает, что у Украины также есть свои меры и шаги, которые могут удивить Россию.

"Украина же имеет свою стратегию действий, лишь часть которой уже несколько раз удивила Россию", — отметил украинский лейтенант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передаст США список целей на территории России. Таким образом, Киев планирует надавить на Байдена, чтобы тот изменил политику Белого дома и снял все ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия США. Ожидается, что министр обороны Рустем Умеров и советник президента Андрей Ермак встретятся с администрацией Байдена на следующей неделе, а Зеленский и президент США проведут встречу на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце.

Также "Комментарии" писали о том, как в США отреагировали на призыв Зеленского снять ограничение на дальнобойное оружие после массированного ракетного удара России.