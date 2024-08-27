Россияне готовились с лета: чего следует ожидать украинцам от массированных ударов России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
26 августа Россия возобновила массированные удары по территории Украины, запустив более 200 ракет и беспилотников в комбинированной атаке, пытаясь попасть в украинские энергетические объекты. Как считает руководитель Центра противодействия дезинформации и лейтенант Андрей Коваленко, основной целью Кремля является попытка вызвать блекаут и расшатать украинское общество.
Россия готовилась к массированным атакам по Украине. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко отреагировал на новую атаку России, состоявшуюся в ночь на 27 августа и рассказал о тактике Москвы, которую они готовили с лета.
Несмотря на это, Андрей Коваленко отмечает, что у Украины также есть свои меры и шаги, которые могут удивить Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передаст США список целей на территории России. Таким образом, Киев планирует надавить на Байдена, чтобы тот изменил политику Белого дома и снял все ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия США. Ожидается, что министр обороны Рустем Умеров и советник президента Андрей Ермак встретятся с администрацией Байдена на следующей неделе, а Зеленский и президент США проведут встречу на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце.
Также "Комментарии" писали о том, как в США отреагировали на призыв Зеленского снять ограничение на дальнобойное оружие после массированного ракетного удара России.
Новости