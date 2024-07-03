Россияне формируют новые ударные группы: где их планируют использовать

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Ткачик Олеся
Российская оккупационная армия формирует новые ударные группы, чтобы оттянуть ресурсы Сил обороны Украины с востока на север, заявил генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.
Оккупанты
Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин поставил перед своей армией задачу полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины. Впрочем, по его словам, эта задача стоит уже много месяцев, и оккупанты никак не могут ее реализовать. Именно поэтому, по его мнению, захватчики сменили тактику и решили расширить зону боевых действий, усилить некоторые направления войсками, боевой техникой и особенно количеством обстрелов – это удары КАБами, ракетами, а также прорывы в отдельных местах, где раньше не фиксировались большие группировки. Поэтому, говорит Маломуж, была разработана операция по ударам на Харьковском направлении и предусматривалось Сумское направление, чтобы Украина опрокинула большое количество сил и войск на север.
Военный эксперт подчеркнул, что планы по Харьковскому направлению россиянам не удалось осуществить, Силы обороны их остановили. По словам генерала, бои происходили в тяжелых условиях, но украинские военные сумели не только стабилизировать ситуацию у Волчанска и Липцев, но и проводить контрудары.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что врагу удалось захватить поселок Нью-Йорк.
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