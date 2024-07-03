Россияне формируют новые ударные группы: где их планируют использовать

Российская оккупационная армия формирует новые ударные группы, чтобы оттянуть ресурсы Сил обороны Украины с востока на север, заявил генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Оккупанты

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин поставил перед своей армией задачу полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины. Впрочем, по его словам, эта задача стоит уже много месяцев, и оккупанты никак не могут ее реализовать. Именно поэтому, по его мнению, захватчики сменили тактику и решили расширить зону боевых действий, усилить некоторые направления войсками, боевой техникой и особенно количеством обстрелов – это удары КАБами, ракетами, а также прорывы в отдельных местах, где раньше не фиксировались большие группировки. Поэтому, говорит Маломуж, была разработана операция по ударам на Харьковском направлении и предусматривалось Сумское направление, чтобы Украина опрокинула большое количество сил и войск на север.

Военный эксперт подчеркнул, что планы по Харьковскому направлению россиянам не удалось осуществить, Силы обороны их остановили. По словам генерала, бои происходили в тяжелых условиях, но украинские военные сумели не только стабилизировать ситуацию у Волчанска и Липцев, но и проводить контрудары.

“И сейчас в ряде секторов города мы держим мощные позиции, но и окружаем агрегатный завод. Поэтому в данной ситуации это очень перспективная тема в плане не только деблокировать наши отдельные направления, где они заняли позиции, но и выбить из этих регионов. Но точка очень горячая. Поэтому в данной ситуации враг формирует новые ударные группы, пытается прощупать не только направления Волчанск — Липцы, но и в других местах, постоянно нависает над Сумской дугой, предполагая, что, возможно, будут происходить с нашей стороны ротации или передислокация с востока", — сказал Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что врагу удалось захватить поселок Нью-Йорк.



