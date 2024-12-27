Россияне фактически приблизились к трассе Покровск-Днепр, — депутат Дружковского горсовета Довбня

Российские оккупанты почти достигли важной трассы, соединяющей Покровск и Днепр, которая имеет ключевое значение для поддержки Сил обороны и гуманитарных миссий в Донецкой области. Об этом Николай Довбня, депутат Дружковского городского совета, сообщил в эфире канала Эспрессо.

Покровск. Фото: 24 Канал

"Ситуация на фронте достаточно необычная, — заметил депутат. — Оккупанты пытаются обойти города, как Дружковка, Краматорск и Славянск, в частности, с юго-запада. Самая сложная обстановка сейчас именно в Покровске. Там враг активно пытается перекрыть трассу между Покровском и Днепром. .Фактически, русские войска уже приблизились к этой дороге. диверсионно-разведывательные группы даже проникают в сам Покровск.

Депутат также подчеркнул, что большое количество людей продолжает оставаться в Краматорске, Славянске и Дружковке.

"Эта трасса является основным путем для поставки важных ресурсов, таких как топливо, медикаменты и продукты питания, и ее блокировка серьезно усложнит логистические операции. Если оккупанты перережут этот путь, мы будем вынуждены искать альтернативные маршруты для доставки критических грузов. Кроме того, в регионе до сих пор находится большое количество людей. Дружковцы. Местные жители понимают, что в случае эскалации ситуации им придется срочно покидать регион и единственное возможное направление для эвакуации – это Харьковская трасса", – добавил Довбня.

Портал "Комментарии" ранее писал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта у города Покровск Донецкой области, о чем сообщил паблик Deep State.