Россияне добили здание Херсонской ОГА сегодня днем

Сегодня днем ​​оккупанты запустили еще один КАБ на Херсон. Ударом по центру они добили уже разрушенное утром здание Херсонской ОГА. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Разрушенное здание ОГА в Херсоне. Фото: Александр Прокудин

Он сообщил о последствиях удара, опубликовал фото уничтоженного админздания и отметил, что проверяется информация о пострадавших.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" пишет о том, что самолет, из которого били, вылетел из Ахтубинска РФ, а запустил КАБ под Скадовском.

"Ударили снова по зданию ОГА в Херсоне. Половины здания уже нет. Здание давно пустое. Но бомбы выбросить надо куда-то. Идиоты", – пишет блогер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты сегодня утром атаковали центр Херсона. На протяжении всего пятнадцати минут по этому месту прилетели четыре российских КАБа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, опубликовавшего видео последствий вражеских ударов.

Из-за ударов еще больших разрушений потерпело здание ХОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и разрублены фасады. На месте развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. Приоритет – помощь пострадавшим и ликвидация последствий атаки.

"На данный момент известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением наших врачей. Кроме этого, благодаря спасателям удалось освободить из заблокированного подвального помещения четырех человек. Медпомощь им не понадобилась", – сообщил глава области.