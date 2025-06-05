logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне добили здание Херсонской ОГА сегодня днем
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне добили здание Херсонской ОГА сегодня днем

Российские военные сбросили КАБ на уже разрушенное здание ОГА в Херсоне

сегодня, 16:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня днем ​​оккупанты запустили еще один КАБ на Херсон. Ударом по центру они добили уже разрушенное утром здание Херсонской ОГА. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Россияне добили здание Херсонской ОГА сегодня днем

Разрушенное здание ОГА в Херсоне. Фото: Александр Прокудин

Он сообщил о последствиях удара, опубликовал фото уничтоженного админздания и отметил, что проверяется информация о пострадавших.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" пишет о том, что самолет, из которого били, вылетел из Ахтубинска РФ, а запустил КАБ под Скадовском.

"Ударили снова по зданию ОГА в Херсоне. Половины здания уже нет. Здание давно пустое. Но бомбы выбросить надо куда-то. Идиоты", – пишет блогер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты сегодня утром атаковали центр Херсона. На протяжении всего пятнадцати минут по этому месту прилетели четыре российских КАБа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, опубликовавшего видео последствий вражеских ударов.

Из-за ударов еще больших разрушений потерпело здание ХОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и разрублены фасады. На месте развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. Приоритет – помощь пострадавшим и ликвидация последствий атаки.

"На данный момент известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением наших врачей. Кроме этого, благодаря спасателям удалось освободить из заблокированного подвального помещения четырех человек. Медпомощь им не понадобилась", – сообщил глава области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости