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Россияне цинично сообщили, куда целились в Сумах

ru-пропаганда пытается оправдать удар по Сумам: били по «группе высокопоставленных офицеров ВСУ»

3 июня 2025, 12:41
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Недилько Ксения

Вражеские телеграм-каналы распространяют дезинформацию о якобы уничтожении в центре города Сумы группы "высокопоставленных офицеров ВСУ", о том, что попадание – это "последствия работы украинского ПВО" и т.д. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это дерзкие фейки.

Россияне цинично сообщили, куда целились в Сумах

Иллюстративное фото

"На самом деле это очередная попытка оправдать якобы наличие военных целей циничным ударом по гражданскому населению. Как сообщили в Сумской ОВА, вражеский удар был нанесен по центру Сум из дальнобойных РСЗО. Это произошло в утренние часы, когда многие гражданские находятся на улицах. Это целенаправленная террористическая атака по мирным людям. Пока известно о трех погибших и по меньшей мере 20 пострадавших.

Такие информационные вбросы – стандартная тактика российской пропаганды для снятия с себя ответственности за военные преступления против мирного населения Украины", – отмечают в ЦПД.

Россияне цинично сообщили, куда целились в Сумах - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что россияне ударили по Сумам среди бела дня по реактивной артиллерии. Удар произошел по гражданским людям.

"Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим. Известно о по меньшей мере один разорвавшийся снаряд РСЗО. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну", – отметил президент.                                                                                                                   



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