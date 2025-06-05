Россияне цинично сообщили, куда били в Харькове и Прилуках

Российские пропагандистские Telegram-каналы пишут о том, что якобы в Прилуках и Харькове российские "герани" поразили месторасположение личного состава и другие объекты ВСУ. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это дерзкий фейк.

Последствия обстрела Прилук. Фото: ГСЧС

На самом деле ночью враг атаковал ударными дронами дома в жилой застройке Прилук, сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Предварительно вражеская атака унесла жизни пятерых человек – из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Еще шестеро раненых госпитализировали в местные больницы.

Также под террористическими ударами россиян оказались объекты гражданской инфраструктуры Киевского и Слободского районов Харькова – повреждены многоэтажные жилые дома и АЗС.

В результате атаки пострадали 19 человек, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части.

"Погибла его семья. Жена. Дочь – патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага", – сообщает Клименко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что взвод 141-й пехотной бригады ВСУ, переброшенной на южнодонецкое направление в качестве резерва, якобы уничтожен ударом ФАБ в населенном пункте Мирное в Донецкой области. Об этом сообщили в прокремлевском агентстве ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. Причем российские журналисты опубликовали видео, как это было.