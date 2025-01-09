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Россияне целенаправленно уничтожают своих пленных: куда прилетел их дрон

Россияне ударили по месту содержания своих пленных, сообщил нардеп Рудык

9 января 2025, 18:51
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Ткачик Олеся

Служащий на фронте народный депутат Сергей Рудык сообщил, что вчера россияне ударили по гражданским в Запорожской области, а сегодня они запустили дрон-камикадзе по своим. Как сообщил нардеп, он прилетел в место, где удерживают пленных оккупантов.

Россияне целенаправленно уничтожают своих пленных: куда прилетел их дрон

Оккупанты

"Они реально конченые. Вчера убили и ранили более ста гражданских жителей Запорожья, а только что стало известно, что их дрон-камикадзе попал по своим. Лагерь для военнопленных, город Покров, Никопольского района. Разрушена стена 4-этажного здания. Во время прилета там находились 386 пленных русских", — сообщил Рудык в Фейсбуке.

При этом читатели военного предположили, что россияне намеренно ударили по своим, чтобы потом не стоял вопрос их обмена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне вчера ударили по Запорожью. В результате 113 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии. Враг ударил ФАБами по центру Запорожья. Тринадцать человек погибли. Медицинская помощь предоставлена 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. По данным ГСЧС, ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв.м и 3-х автомобилей. В общей сложности повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай.

Также "Комментарии" рассказывали , что теракт в Запорожье был четко спланирован, намеренно было подобрано время, когда в этом месте находилось большое количество людей, об этом в Телеграмме сообщил военный с позывным "Алекс". По его информации, россияне нанесли целенаправленный удар по "проходной" завода "Мотор-Сич" в конце рабочего дня, когда люди возвращались домой.





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Источник: https://www.facebook.com/serhiy.rudyk.3/posts/pfbid02Cin4wYFhBdMgFN8QqYe4tm2iS2yUtUfx1ntJvxGtNkp2K55HDZRxMFyYUrtnGBEHl
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