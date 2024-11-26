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Россияне бьют ракетами по жилым домам: что хотят доказать Западу

РФ всячески демонстрируют Западу, что готова уничтожать мирных украинцев

сегодня, 14:54
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Ткачик Олеся

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала пояснил, что удары России по жилым домам в разных городах Украины направлены на посыл сигнала Западу о готовности к террористическим действиям против мирного населения.

Россияне бьют ракетами по жилым домам: что хотят доказать Западу

Ракетный удар

По словам Братчука, Россия открыто демонстрирует свой терроризм, больше не скрывая его.

Спикер добровольческой армии подчеркнул, что речь идет о четком сигнале Запада: мы готовы убивать мирных украинских граждан. Кроме того, эти атаки направлены на создание панических настроений и управляемого хаоса в украинском обществе, особенно на юге страны.

Одесса является одной из главных мишеней врага из-за ее стратегического значения как морской столицы Украины, важного военно-политического, гуманитарного и промышленного хаба.

"Прекрасно понимаем, что такие удары могут быть и дальше. Россия спешит, очевидно, на поле боя на разных отрезках. Не могу назвать даже одно направление, где спокойно, везде есть активность. Возможно, по интенсивности разная, но тем не менее. Поэтому такие удары являются демонстрацией как для Запада, так и для украинского общества", — отметил Братчук.

Он подчеркнул, что эти удары преследуют две цели: запугать украинцев и продемонстрировать свою агрессию западным партнерам Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 25 ноября россияне ударили по густонаселенному району Одессы с плотной застройкой. Глава Одесской ОВА сообщил, что российские террористы нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Повреждены несколько построек, среди которых жилые дома. Предварительно сообщается о пострадавших среди местного населения. Точное количество раненых уточняется. Такие же удары россияне наносят по Харькову и Сумам.




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Источник: https://24tv.ua/udar-iskanderom-po-odesi-yakoyu-metoyu-rosiya-bye-po-zhitlovih_n2694357
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