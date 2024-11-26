Россияне бьют ракетами по жилым домам: что хотят доказать Западу

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Ткачик Олеся
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала пояснил, что удары России по жилым домам в разных городах Украины направлены на посыл сигнала Западу о готовности к террористическим действиям против мирного населения.
Ракетный удар
По словам Братчука, Россия открыто демонстрирует свой терроризм, больше не скрывая его.
Спикер добровольческой армии подчеркнул, что речь идет о четком сигнале Запада: мы готовы убивать мирных украинских граждан. Кроме того, эти атаки направлены на создание панических настроений и управляемого хаоса в украинском обществе, особенно на юге страны.
Одесса является одной из главных мишеней врага из-за ее стратегического значения как морской столицы Украины, важного военно-политического, гуманитарного и промышленного хаба.
Он подчеркнул, что эти удары преследуют две цели: запугать украинцев и продемонстрировать свою агрессию западным партнерам Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 25 ноября россияне ударили по густонаселенному району Одессы с плотной застройкой. Глава Одесской ОВА сообщил, что российские террористы нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Повреждены несколько построек, среди которых жилые дома. Предварительно сообщается о пострадавших среди местного населения. Точное количество раненых уточняется. Такие же удары россияне наносят по Харькову и Сумам.
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