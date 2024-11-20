Россияне будут бросаться в нас ракетами, как немцы в Лондон ФАУ-2: тревожный прогноз

Россия непременно ударит по Украине ракетами, и это может произойти как сегодня, так и через две недели, отметил политолог Юрий Богданов. По его словам, РФ это сделает по двум причинам. Первая – пришел сезон, когда холодно. Вторая – принуждение к капитуляции и демотивации.

Ракетный удар

"Мы очень хорошо знаем нашего врага. Это коварная злобная свора мудаков. Они будут бросаться в нас ракетами, как немцы в Лондон ФАУ-2. До последнего дня войны", – отметил Богданов.

По его словам, предупреждение посольства США – это очень серьезно. Как говорит политолог, в своей голове американцы перешли "красную линию" кремлевского диктатора Владимира Путина, поэтому ожидают, что он должен бросить на Украину какую-то "мощную ракету".

"Если россияне еще и скармливают им какую-то информацию – они вполне логично предпочитают перестраховаться. Потому и закрыли посольство на день", — отметил эксперт.

Что касается угроз ударить РС — 26 "Рубеж", то это будет обычным спектаклем для российского рядового сторонника войны и для немного коричневых политиков на Западе.

"Ибо хотя "Рубеж" и может быть носителем ядерного заряда, это не первый такой "носитель", который Россия может запустить по нам. Крылатые ракеты Х-101 и баллистические 9М723 "Искандер" — такие же. Что касается заряда — то там то же примерно, что у Х-22 (которыми Украину атаковали систематически) и ФАБ-1500. Да, это ужасное оружие, но опять-таки мы это уже видели. А ФАБ военные и прифронтовые территории и так видят каждый день", – подчеркнул Богданов.

При этом эксперт подчеркнул, что истерия ядерной эскалации выгодна Путину и он будет ее подогревать.

"Ибо это всегда его последний аргумент, когда надо усилить его на самом деле не очень устойчивую и прочную текущую "сильную позицию". Не надо ему подыгрывать", — подытожил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ якобы готова опробовать ракету "Рубеж".



