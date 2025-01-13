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Россияне боятся обстрелов ВСУ: где наращивают системы ПВО, ослабляя другие участки фронта

Из-за атак ВСУ оккупанты забирают ПВО с других участков фронта, чтобы укрепить только один

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Агенты движения "АТЕШ" провели разведку военного аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя, активно используемого оккупантами для базирования авиации и логистики в Крыму. В районе аэродрома партизаны зафиксировали значительное увеличение систем ПВО, обнаружив множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.

Россияне боятся обстрелов ВСУ: где наращивают системы ПВО, ослабляя другие участки фронта

Иллюстративное фото

Этот объект играет ключевую роль в обеспечении воздушной поддержки и поставке российских войск на юге Украины.

"Мы отмечаем, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым обнажив другие участки фронта. Это демонстрирует уязвимость обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму.

Вся собранная информация передана Силам обороны Украины. Наши агенты выполнили задачу незаметно, доказав, что оккупантам нельзя чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", – пишут в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты пытаются обходить Покровск с юга, чтобы оборвать пути логистики. Они двигаются по малым близлежащим населенным пунктам, однако ныне город не находится в полуокружении. Вблизи него продолжаются бои.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, оккупационные войска пытаются "не лезть напролом" и обходят город с юга — по малым населенным пунктам. Захватчики пытаются наступать, чтобы оборвать логистические пути.                                                                                           

Россияне боятся обстрелов ВСУ: где наращивают системы ПВО, ослабляя другие участки фронта - фото 2
Россияне боятся обстрелов ВСУ: где наращивают системы ПВО, ослабляя другие участки фронта - фото 3
Россияне боятся обстрелов ВСУ: где наращивают системы ПВО, ослабляя другие участки фронта - фото 4

 



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