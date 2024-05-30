Россияне атакуют танками и пехотой: враг снова штурмует украинский город

Российская армия теряет значительное количество личного состава и военной техники во время своих штурмов в направлении города Часов Яр Донецкой области. Об этом сказал руководитель прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников .

Бои за Часовой Яр (фото из открытых источников)

Как он утверждает, оккупанты пытаются провести штурмовые действия в самом городе, они активно атакуют микрорайон Новый.

"Также усиливает штурмовые действия — это направление Ивановское, Богдановка, Калиновка и не оставляет без внимания Клищиевку, Андреевку", — сказал спикер бригады во время эфира на телеканале " Эспрессо "

К тому же захватчики прекратили использовать во время штурмов исключительно пехоту и все чаще используют механизированные подразделения — боевые бронированные машины и танки.

Военный сообщил, что российские захватчики запускают все имеющееся вооружение для проведения своих наступлений.

"Но наша оборона стоит. Надо отметить, что мы достаточно хорошо уничтожаем врага. Россияне теряют значительное количество техники и личного состава", – заключил Олег Калашников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный оценил строительство фортификаций . Украинский военный с позывным "Алекс" прокомментировал строительство линий обороны по разным направлениям вблизи фронта. По словам лейтенанта ВСУ, лучшие защитные постройки и фортификации построены на Запорожском направлении.

Украинский военный проанализировал ситуацию на разных направлениях по линиям обороны, которые находятся по передовым позициям СОУ и заявил, что с этим много проблем, а некоторые участки до сих пор вообще не оборудованы. По словам военного, лучшая ситуация в Запорожском направлении.

