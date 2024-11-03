Россияне атакуют каждые 15 минут: аналитики ISW рассказали о боях на Курщине

Украинские и российские силы незначительно продвинулись северо-западнее Суджи на фоне продолжения боевых действий на украинском выступе в Курской области, об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ( ISW ).

Бои в Курской области

Как сообщает ISW , геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись в лесистой местности на севере Погребков (к северо-западу от Суджи), а российские силы незначительно продвинулись на юг вдоль улицы Новоселовка в другом районе северных Погребков.

Кроме того, аналитики ISW обратили внимание на то, что российские источники, включая министерство обороны РФ, утверждали, что российские войска атаковали юго-восточнее Коренево вблизи Дарино, Леонидово, Николаево-Дарино и Новоивановки и юго-восточнее Суджи близ Плехового. Также Минобороны страны-агрессора утверждало, что украинские силы нанесли контратаки в районе Новоивановки и севернее Суджи в районе Камышевки. Сообщается, что под Корнево действуют подразделения российского 137-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-я дивизия ВДВ).

"Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных атаках западнее главного выступления Курской области в Глушковском районе 2 ноября", — говорится в материале аналитиков.

Представитель Северного оперативного командования ВСУ Вадим Мысник 2 ноября заявил, что российские войска сосредоточили значительное количество личного состава и техники в Курской области, но отметил, что российские войска все еще возлагаются на пехоту для продвижения в этом районе. Кроме того, он добавил, что благоприятные погодные условия все еще позволяют российским войскам использовать технику в Курской области и российские войска проводят пехотные атаки каждые 10-15 минут на некоторых участках основного украинского выступления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны имели продвижение в Курской области.



