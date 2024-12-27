Россияне атакуют еще на одном направлении: важные подробности

Российские захватчики активизировались на Херсонском направлении, где не преуспевают и несут большие потери, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ атакует на Херсонском направлении. Фото из открытых источников

"Несмотря на обстрелы, россияне активизировались на островах на Херсонском направлении. Украинские военные каждый день яростно "кошмарят" их, как в тире", — сообщил "Алекс".

Офицер ВСУ убежден, что россияне не будут штурмовать Херсон.

"Даже с их ресурсами, сделать плацдарм на правом берегу – это сейчас нереальная задача. Разве если "на дурака прокатить", а оно "не прокатит", потому что природные и искусственные препятствия там очень сложные для россиян", – отметил военный.

Он добавил, что "кошмарить" Херсон артиллерией и растягивать украинские ресурсы по всему фронту – более реальная задача для россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.