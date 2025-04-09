Россияне активно расширяют плацдарм своего наступления: переговоры никак не повлияли на Путина

Россия продолжает свою стратегическую наступательную кампанию, ориентируясь на захват новых территорий. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью интернет-изданию LB.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

По его словам, враг пытается нанести сокрушительный удар по украинским силам и продвинуться вглубь страны, в частности, пытаясь полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты стремятся создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Как видите, несмотря на многочисленные дипломатические усилия, мы наблюдаем лишь усиление интенсивности наступательных действий со стороны России", — отметил Сырский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro также сообщил, что Россия готовится к новому наступлению в Сумскую и Харьковскую. Главком ВСУ подтвердил эту информацию.

"Президент абсолютно прав, это наступление уже фактически началось. В течение последней недели мы видим значительное увеличение количества атак врага по всем важным направлениям", — подчеркнул он.

Отдельно стоит отметить, что оккупанты упрекают малые диверсионные группы в Сумской области, основная цель которых — не закрепиться на месте, а нанести вред логистическим цепям и выйти в тыл украинским подразделениям. Эти действия являются частью широкомасштабного наступления, направленного на усиление контроля над ключевыми территориями в Украине.

Портал "Комментарии" писал, что во время весенне-летней кампании, вероятно, враг сосредоточит свое наступление на 3-4 ключевых направлениях. Такое мнение высказал майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".