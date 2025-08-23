Россияне активно продвигаются на фронте: что происходит

Американское издание The New York Times проанализировало ситуацию на фронте и отмечает, что Россия использует время переговоров по продвижению на Донбассе. Небольшие штурмовые группы противника перегруппировываются и пытаются занять новые позиции, в частности, в Донецкой области, которую кремль стремится полностью подчинить.

Обстановка на фронте

Согласно картам боевых действий и свидетельствам военных, украинская армия смогла отбросить врага от части недавно захваченных территорий и стабилизировала фронт после опрокидывания резервов. В то же время, бои остаются интенсивными, а наиболее боеспособные бригады истощены постоянными перемещениями в горячие точки, особенно вблизи Покровска.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палица, ранее командовавший 93-й бригадой "Холодный Яр", в разговоре с изданием подчеркнул: пока мир ищет пути завершения войны, путин использует это время для расширения оккупации. Ему безразлично, сколько солдат погибнет или техники будет потеряно — главное для кремля, чтобы как можно большая часть Донбасса оказалась под его контролем. Это, по его словам, может усложнить для Киева позицию на предстоящих переговорах.

NYT также напоминает, что во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске путин требовал полной оккупации Донбасса, включая ныне подконтрольные Украине территории. Как отмечает издание, и Москва, и Трамп в своих планах мира исходят из того, что украинские военные должны покинуть эту часть региона.

Обсуждая попытки россиян продвинуться в направлении Покровска и Доброполья в августе, Палица отметил: оккупанты часто идут в лобовые атаки без стратегической цели, главное для них — продвинуться как можно дальше и закрепиться. Он также добавил, что всего за три дня до его разговора с журналистами по меньшей мере 21 российский военный сдался в плен, а тех, кто этого не сделал, уничтожили бойцы ВСУ.

