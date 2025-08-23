logo

BTC/USD

115935

ETH/USD

4748.19

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне активно продвигаются на фронте: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне активно продвигаются на фронте: что происходит

Пока продолжаются мирные переговоры, путин пытается захватить как можно больше территорий

23 августа 2025, 00:42 comments1140
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Американское издание The New York Times проанализировало ситуацию на фронте и отмечает, что Россия использует время переговоров по продвижению на Донбассе. Небольшие штурмовые группы противника перегруппировываются и пытаются занять новые позиции, в частности, в Донецкой области, которую кремль стремится полностью подчинить.

Россияне активно продвигаются на фронте: что происходит

Обстановка на фронте

Согласно картам боевых действий и свидетельствам военных, украинская армия смогла отбросить врага от части недавно захваченных территорий и стабилизировала фронт после опрокидывания резервов. В то же время, бои остаются интенсивными, а наиболее боеспособные бригады истощены постоянными перемещениями в горячие точки, особенно вблизи Покровска.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палица, ранее командовавший 93-й бригадой "Холодный Яр", в разговоре с изданием подчеркнул: пока мир ищет пути завершения войны, путин использует это время для расширения оккупации. Ему безразлично, сколько солдат погибнет или техники будет потеряно — главное для кремля, чтобы как можно большая часть Донбасса оказалась под его контролем. Это, по его словам, может усложнить для Киева позицию на предстоящих переговорах.

NYT также напоминает, что во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске путин требовал полной оккупации Донбасса, включая ныне подконтрольные Украине территории. Как отмечает издание, и Москва, и Трамп в своих планах мира исходят из того, что украинские военные должны покинуть эту часть региона.

Обсуждая попытки россиян продвинуться в направлении Покровска и Доброполья в августе, Палица отметил: оккупанты часто идут в лобовые атаки без стратегической цели, главное для них — продвинуться как можно дальше и закрепиться. Он также добавил, что всего за три дня до его разговора с журналистами по меньшей мере 21 российский военный сдался в плен, а тех, кто этого не сделал, уничтожили бойцы ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепре полицейские задержали 33-летнего местного жителя, который имеет несколько судимостей, по подозрению в убийстве знакомого. Трагедия произошла 19 августа в Амур-Нижнеднепровском районе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2025/08/20/world/europe/ukraine-russia-battlefield.html?searchResultPosition=1
Теги:

Новости

Все новости