Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции в Курской области. В пятницу утром враг активизировался и пытался провести штурмы. Об этом сообщил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, информирует портал "Комментарии".

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“Сегодня утром *** возобновили штурмовые действия в одном из направлений КуНР, применяли БТРы, баги и двуногих. Пользуясь плохой погодой, надеялись на глубокий прорыв нашей обороны. Несмотря на все, наши пилоты очень эффективно работают и уничтожают ***. Конечно, под таким давлением продвижение есть, но они далеки от призрачной реальности, которую нарисовало себе их командование”, — сообщил военнослужащий.

По его словам, в отличие от большинства направлений, россияне пытаются проводить эвакуацию, ключевое слово – "старается".

"Очень хотелось бы предотвратить потери в рядах наших бойцов, однако они есть", — подытожил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Годжес высоко оценил организацию и проведение Курской операции ВСУ.

Он назвал "блестящей" операцию Украины в Курской области РФ: "Это образец оперативного искусства. Это была попытка вернуть инициативу, которую каждый командир хочет получить вместо того, чтобы просто сидеть там, где его избивают, теряя людей. Эта операция должна была изменить. динамику. И этого удалось добиться".

Он выразил мнение, что Курская операция была оправданным риском со стороны Генштаба ВСУ. Подробнее об оценке американского военного можно узнать по ссылке .