Россияне активизировали усилия: какие планы пытаются реализовать в Украине

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Кречмаровская Наталия
Россияне усиливают давление на украинское общество – пытаются вербовать граждан, также подростков, для подрывной работы, занимаются дискредитацией ВСУ. В Центре противодействия дезинформации объяснили, как можно распознать действия россиян и не подвергаться манипуляции врага.
Фото портал "Комментарии"
По данным Центра, противник активизировал информационные операции, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. В частности, Россия увеличивает усилия по вербовке украинцев для осуществления диверсий.
Также в сети интернет россияне параллельно проводят информационную кампанию, цель которой – внесение раскола и деморализация украинского общества. Враг и дальше пытается "сыграть" на теме мобилизации — оккупанты вбрасывают в украинское информационное пространство деструктивные нарративы. Однако часто боты разоблачают себя, используя абсурдные фразы, как “занурили у намиста” (погрузили в бусы — рос. вариант) Такие ошибки появляются при использовании машинного перевода. Они свидетельствуют о незнании украинского языка.
Также активно оккупанты применяют ИИ-технологии, генерируя изображения якобы украинских военных. Такие искусственные фото могут быть использованы для отбора аудитории, с которой легко будет "работать" российским спецслужбам.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Путин использовал против Зеленского последние карты.
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