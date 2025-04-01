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Россияне активизировали усилия: какие планы пытаются реализовать в Украине

Россия активизировала работу по дестабилизации ситуации в Украине

сегодня, 17:03
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Кречмаровская Наталия

Россияне усиливают давление на украинское общество – пытаются вербовать граждан, также подростков, для подрывной работы, занимаются дискредитацией ВСУ. В Центре противодействия дезинформации объяснили, как можно распознать действия россиян и не подвергаться манипуляции врага.

Россияне активизировали усилия: какие планы пытаются реализовать в Украине

Фото портал "Комментарии"

По данным Центра, противник активизировал информационные операции, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. В частности, Россия увеличивает усилия по вербовке украинцев для осуществления диверсий.

"Кураторы российских спецслужб через соцсети обещаниями быстрых заработков или шантажом втягивают украинцев, в том числе подростков, в подрывную работу. Речь идет о поджогах автомобилей военных или терактах в административных зданиях", — объяснили мотивы россиян в ЦПД.

Также в сети интернет россияне параллельно проводят информационную кампанию, цель которой – внесение раскола и деморализация украинского общества. Враг и дальше пытается "сыграть" на теме мобилизации — оккупанты вбрасывают в украинское информационное пространство деструктивные нарративы. Однако часто боты разоблачают себя, используя абсурдные фразы, как “занурили у намиста” (погрузили в бусы — рос. вариант) Такие ошибки появляются при использовании машинного перевода. Они свидетельствуют о незнании украинского языка.

Также активно оккупанты применяют ИИ-технологии, генерируя изображения якобы украинских военных. Такие искусственные фото могут быть использованы для отбора аудитории, с которой легко будет "работать" российским спецслужбам.

"Соблюдайте информационную гигиену в сети и не поддавайтесь на манипуляции врага", — посоветовали украинцам в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Путин использовал против Зеленского последние карты.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13745
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