На временно оккупированных территориях Украины враг запретил личному составу разговаривать с местными жителями, если этого не требуют должностные обязанности.

Оккупанты продолжают терроризировать украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, причиной решения стало большое количество информации, переданной местным Силам обороны Украины. В этой связи, в рядах оккупантов усилилось недоверие к жителям захваченных регионов.

Сообщается, что все воинские части россиян, которые размещены на оккупированных территориях, получили инструкцию лишний раз не разговаривать с гражданским населением.

В Центре сопротивления отметили, что это еще раз свидетельствует, что враг до сих пор не контролирует захваченные территории и является лишь временным оккупантом на украинской земле.

В Центре сопротивления добавили, что все движения захватчиков все равно станут известны Силам обороны, а расплата придет к каждому.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.