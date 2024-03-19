logo

BTC/USD

64622.73

ETH/USD

3297.27

LTC/USD

80.96

USD/UAH

39.30

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россиянам запретили общаться с населением оккупированных регионов: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянам запретили общаться с населением оккупированных регионов: какая причина

Российским захватчикам запретили разговаривать с жителями оккупированных территорий

сегодня, 19:23
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

На временно оккупированных территориях Украины враг запретил личному составу разговаривать с местными жителями, если этого не требуют должностные обязанности.

Россиянам запретили общаться с населением оккупированных регионов: какая причина

Оккупанты продолжают терроризировать украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, причиной решения стало большое количество информации, переданной местным Силам обороны Украины. В этой связи, в рядах оккупантов усилилось недоверие к жителям захваченных регионов.

Сообщается, что все воинские части россиян, которые размещены на оккупированных территориях, получили инструкцию лишний раз не разговаривать с гражданским населением.

В Центре сопротивления отметили, что это еще раз свидетельствует, что враг до сих пор не контролирует захваченные территории и является лишь временным оккупантом на украинской земле.

В Центре сопротивления добавили, что все движения захватчиков все равно станут известны Силам обороны, а расплата придет к каждому.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-zaboronyly-osobovomu-skladu-rozmovlyaty-z-naselennyam-tot/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости