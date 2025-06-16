Россиянам придется пойти на переговоры: названы сроки кардинальных изменений в войне

К концу лета, или, по крайней мере, к завершению весенне-осенней кампании, которую Россия уже ведет и, вероятно, не прекратит до наступления сильных дождей, может сформироваться состояние динамической стабильности, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

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Он отметил, что подобная ситуация уже частично существует. По его прогнозу именно тогда состоится осознание бесперспективности дальнейшего ведения боевых действий.

В этот период россияне могут согласиться на подлинные, а не имитированные переговоры, хотя их требования останутся неприемлемыми. Впрочем, они действительно могут стремиться к договоренностям в тот момент.

Горбач также отметил, что хотя опасения относительно возобновления военных действий и расширения агрессии со стороны России полностью обоснованы, полномасштабное вторжение маловероятно в краткосрочной перспективе. Вместо этого возможна активизация специальных операций — локальных и точечных, подобных действиям в Крыму.

По его словам, Россия может провести спецоперации против соседних стран, таких как Эстония, Латвия, Литва или Польша, имеющая общую границу с РФ в Калининградской области. Возможны провокации в Балтийском море.

Горбач подчеркнул, что эти действия Россия может начать даже без значительной подготовки, надеясь, что через несколько месяцев или лет ситуация созреет для нового полномасштабного вторжения. В настоящее время могут быть готовы войска, базы, транспортные маршруты и логистические склады.

Кроме того, Горбач обратил внимание на Финляндию как потенциальное направление для гибридных или даже полномасштабных действий России.

Как уже писали "Комментарии", летнее наступление России достигло своего максимума, но планы диктатора Владимира Путина по продвижению в Украине остаются невыполненными. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV.