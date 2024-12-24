Россиянам негде девать пехоту: воруют из гаражей гражданские автомобили

Россияне идут в штурмы на гражданских машинах. Крадут их из гаражей и переделывают, чтобы вместить пехоту.

Штурм на жигулях

Об этом сообщил Сергей Окишев, штаб – сержант отделения коммуникаций 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, в эфире Киев24.

Интенсивность штурмов в Покровском направлении высока. Враг наступает по всем флангам, однако украинские бойцы удерживают оборону, добавляет Окишев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как оккупанты штурмуют на Торецком направлении на багги, квадроциклах и электросамокатах. Силами обороны уничтожено 5 единиц бронированной техники, 8 единиц автотранспорта, ликвидировано 63 россиянина, а также три покинутых электросамоката — результат неудачного вражеского штурма позиций 12-й бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении.

Каждый день российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, укрыться в посадках.

"За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники. Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение зафиксированы на видео. Как и на всей линии фронта , количество пехоты врага на Торецком направлении значительно преобладает. на подходе россиян к позициям пехоты Сил обороны", – отмечают в 12-й бригаде специального назначения "Азов".