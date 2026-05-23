Россиян знатно поджарили: Генштаб раскрыл детали атаки на Новороссийск

После атаки украинских защитников в ночь на 23 мая в Новороссийске вспыхнули пожары на ключевых нефтяных объектах РФ, которые использовались для военной логистики. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в соцсетях.

Одной из главных целей стал нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. В Генштабе подтвердили попадание и пожар на территории объекта.

"Шесхарис" является одним из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море и входит в систему "Транснефти". Объект используется для перевалки нефти и нефтепродуктов, а также для обеспечения потребностей российской армии.

Также в районе Новороссийска был поражен резервуарный комплекс "Грушево". После атаки там был зафиксирован пожар.

В Генштабе отметили, что нефтебаза является важной частью комплекса "Шесхарис" и используется для хранения и транспортировки нефти и горючего.

Кроме того, в акватории Черного моря украинские военные поразили район базирования кораблей "теневого флота" РФ. Подтверждено поражение танкера Chrysalis.

Также Силы обороны атаковали узлы связи российских войск в Краснореченском в Луганской области и в Смелом Запорожской области, а также состав материально-технических средств во Фроловском.

В Донецкой области украинские военные поразили состав боеприпасов оккупантов в Пречистовке.

"Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры по ослаблению военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — резюмировали в Генштабе.

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно масштабных санкций против российских военных и логистических структур, причастных к ракетным ударам по украинским городам.



