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Россиян уже заметили в окрестностях Покровска: военные рассказали, что происходит

Российские ДРГ пытаются прорываться в город. ЛБЗ расположена в непосредственной близости от Покровска.

сегодня, 17:27
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Лиля Воробьева

  Российские оккупанты пытаются прорваться в Покровск, активизируя наступательные действия на флангах. Населённые пункты поблизости уже захвачены врагом, а в окрестностях самого Покровска замечены русские военные. Об этом сообщил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, позывной "Осман".

Россиян уже заметили в окрестностях Покровска: военные рассказали, что происходит

Наступление на Покровск (фото из открытых источников)

"Вероятность активности вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) высока. Есть неподтвержденная информация о присутствии ДРГ на одной из крайних улиц Покровска", — отметил Бунятов.

Он подчеркнул, что такие группы представляют серьезную угрозу к моменту их обнаружения.

"С момента обнаружения они фактически становятся смертниками. Однако, если в подразделениях есть проблемы с координацией, даже 2-3 россиянина в тылу могут спровоцировать панику", — добавил командир.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США озвучили нелестную информацию о Покровске. Украинские защитники сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии. Давление на Покровск растет. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Американские аналитики говорят о критической ситуации в Покровском направлении. Российские войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности, в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское. Эксперты считают, что такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что в результате длительных столкновений были уничтожены две украинские позиции, одна потеряна.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/7754
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