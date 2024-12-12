Россиян уже заметили в окрестностях Покровска: военные рассказали, что происходит

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Лиля Воробьева
Российские оккупанты пытаются прорваться в Покровск, активизируя наступательные действия на флангах. Населённые пункты поблизости уже захвачены врагом, а в окрестностях самого Покровска замечены русские военные. Об этом сообщил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, позывной "Осман".
Наступление на Покровск (фото из открытых источников)
"Вероятность активности вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) высока. Есть неподтвержденная информация о присутствии ДРГ на одной из крайних улиц Покровска", — отметил Бунятов.
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