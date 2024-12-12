Россиян уже заметили в окрестностях Покровска: военные рассказали, что происходит

Он подчеркнул, что такие группы представляют серьезную угрозу к моменту их обнаружения.

"С момента обнаружения они фактически становятся смертниками. Однако, если в подразделениях есть проблемы с координацией, даже 2-3 россиянина в тылу могут спровоцировать панику", — добавил командир.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США озвучили нелестную информацию о Покровске. Украинские защитники сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии. Давление на Покровск растет. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Американские аналитики говорят о критической ситуации в Покровском направлении. Российские войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности, в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское. Эксперты считают, что такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что в результате длительных столкновений были уничтожены две украинские позиции, одна потеряна.

