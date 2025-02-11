Россиян готовят к завершению войны, но есть нюанс

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Кречмаровская Наталия
После победы и инаугурации президента США Дональда Трампа предположение о завершении войны в Украине стало звучать все чаще. К тому же и сам Трамп, и представители его администрации настойчиво продвигают идею скорого завершения войны. А что происходит в реальности, готова ли к завершению войны Россия, рассказал бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Фото портал "Комментарии"
Он отметил, что россиян готовят к окончанию войны – однако есть один нюанс. Ведь видение "завершения войны" у Путина и Украины не совпадает.
“Совпадет ли видение окончания войны Путина и Трампа? Вот здесь я бы до сих пор не лишался вопроса”, — отметил он.
Напомним, что в России неоднократно, как писал портал "Комментарии", заявляли, что готовы к завершению войны. Однако есть одно принципиальное условие.
В понедельник главный представитель России в отношениях с Соединенными Штатами заявил, при каких условиях можно говорить о завершении войны в Украине. Он отметил, что прежде, чем война в Украине может закончиться, все условия президента Владимира Путина должны быть выполнены в полном объеме. По данным издания Reuters, это свидетельствует о том, что Москва жестко играет с президентом США Дональдом Трампом.
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