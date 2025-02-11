Россиян готовят к завершению войны, но есть нюанс

После победы и инаугурации президента США Дональда Трампа предположение о завершении войны в Украине стало звучать все чаще. К тому же и сам Трамп, и представители его администрации настойчиво продвигают идею скорого завершения войны. А что происходит в реальности, готова ли к завершению войны Россия, рассказал бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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“Вы же помните, что в России назначен глава Харьковской военной администрации? Кое-кто, Ганчев. Который жив, здоров, с собственным кабинетом и раздает комментарии о вот-вот оккупации Харькова. Как пустяк. Но в мелочах, которые говорят о реальном видении “готовности Путина к миру” гораздо больше тысячи слов”, — отметил бывший чиновник.

Он отметил, что россиян готовят к окончанию войны – однако есть один нюанс. Ведь видение "завершения войны" у Путина и Украины не совпадает.

“Совпадет ли видение окончания войны Путина и Трампа? Вот здесь я бы до сих пор не лишался вопроса”, — отметил он.

Напомним, что в России неоднократно, как писал портал "Комментарии", заявляли, что готовы к завершению войны. Однако есть одно принципиальное условие.

В понедельник главный представитель России в отношениях с Соединенными Штатами заявил, при каких условиях можно говорить о завершении войны в Украине. Он отметил, что прежде, чем война в Украине может закончиться, все условия президента Владимира Путина должны быть выполнены в полном объеме. По данным издания Reuters, это свидетельствует о том, что Москва жестко играет с президентом США Дональдом Трампом.