Россиян готовят к продолжению войны: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Россия не желает окончания войны.

РФ хочет воевать. Фото из открытых источников

"Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение полного и безусловного прекращения огня. И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня. Путин сосредоточен на продолжении войны. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не будет. в Россию, они и дальше будут делать то, к чему они привыкли — в дальнейшем будут воевать", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, Украине нужен длительный мир с гарантией, что война не возобновится.

"Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут дать безопасность и восстановить мир. Мы не просто готовы к миру быстро – Украина не хотела ни одной секунды войны. И когда война завершится, мир будет четко знать, что это произошло, потому что Россию как агрессора принудили к миру. ли еще годы", — добавил глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам проходило собрание 117-й бригады Территориальной обороны, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину создания. По его словам, военные не пострадали, поскольку в момент удара находились в укрытии. Артем Семенихин заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении того, кто организовал собрание военных. Мэр Конотоп считает виновным в трагедии главу Сумской ОВА Владимира Артюха.