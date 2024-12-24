Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что домофоны будут внедрены в систему оповещения населения, однако они не смогут подменить ее главные элементы, такие как радиовещание и телевидение. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.

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Экстренная информация с помощью домофонов уже приходится в Курской, Белгородской, Брянской областях. Куренков добавил, что подключение домофонов к системам оповещения населения уже протестировано в Липецкой и Владимирской областях, Петербурге.

В настоящее время предупреждение россиян в основном производится посредством смс-рассылок, громкоговорителей и специальных машин с экранами, которые размещаются в местах с большим потоком людей. Эти методы позволяют быстро донести до населения информацию о значимых событиях и чрезвычайных ситуациях.

Куренков подчеркнул, что интеграция домофонов в систему оповещения представляет собой шаг к совершенствованию информированности граждан, однако она не уменьшает значимости существующих средств связи, которые продолжают играть центральную роль в обеспечении безопасности населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове 4 декабря провели тестирование новой системы оповещения, разделяющей сигналы тревоги для города и области.

Новая система позволит снизить количество тревог в городе и создать более комфортные условия для работы бизнеса, в частности, торговых центров, банков и других учреждений. Например, если угроза грозит Купянску, то сигнал тревоги в Харькове не будет звучать.

Такая дифференциация будет способствовать более эффективному реагированию на реальные угрозы. Как отметил директор Департамента почрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, город ожидает рекомендации от военных и финального согласования по запуску системы.