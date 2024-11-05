Россия зовет войска КНДР на войну: может ли Украина пригласить солдат из США

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников убежден, что Украина не сможет привлечь военные страны Запада, несмотря на присутствие северокорейских солдат на войне в Украине. По его словам, у Запада совершенно другой уровень стратегического мышления по этому вопросу.

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

Виталий Портников в комментарии "Телеграфу" ответил на возможность Украины получить военных из США и других стран, если Россия вовлекает в войну солдат из КНДР.

"Военное присутствие Запада связано с одним-единственным риском: готов ли Запад к прямому конфликту с Россией. Это вообще никак не связано ни с чьими войсками. Это совершенно другой уровень стратегического мышления. Сама идея: если они приглашают Северную Корею, давайте к нам приедут американцы, это очень детская идея", — говорит Портников.

По его словам, Запад ввел все возможные санкции против Северной Кореи, потому войска КНДР на войне в Украине кардинально не изменят политику.

Как объясняет Портников, в США вопрос был не об отправке войск, а может ли Украина использовать американское оружие в борьбе с северокорейскими солдатами.

"Вопрос стоял вообще иначе: если там северокорейские солдаты, можем ли мы позволить в дальнейшем Украине распоряжаться нашим оружием, чтобы они не убили, не дай Бог, северокорейского солдата. Потому что Северная Корея может ответить в Южной Корее нашим войскам. И Пентагон сказал — нет. Они украинцы должны делать то, что они хотят", — говорит Портников и считает, что это уже большой шаг вперед.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал требование Трампа в случае его победы на выборах, которая не понравится Зеленскому.

Также "Комментарии" писали о том, что Россию спросили в ООН о войсках КНДР на войне в Украине.