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Россия зовет войска КНДР на войну: может ли Украина пригласить солдат из США

США отреагировали на войска КНДР на войне в Украине и разрешили использовать против них американское оружие.

сегодня, 16:20
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Автор:
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Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников убежден, что Украина не сможет привлечь военные страны Запада, несмотря на присутствие северокорейских солдат на войне в Украине. По его словам, у Запада совершенно другой уровень стратегического мышления по этому вопросу.

Россия зовет войска КНДР на войну: может ли Украина пригласить солдат из США

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

Виталий Портников в комментарии "Телеграфу" ответил на возможность Украины получить военных из США и других стран, если Россия вовлекает в войну солдат из КНДР.

"Военное присутствие Запада связано с одним-единственным риском: готов ли Запад к прямому конфликту с Россией. Это вообще никак не связано ни с чьими войсками. Это совершенно другой уровень стратегического мышления. Сама идея: если они приглашают Северную Корею, давайте к нам приедут американцы, это очень детская идея", — говорит Портников.

По его словам, Запад ввел все возможные санкции против Северной Кореи, потому войска КНДР на войне в Украине кардинально не изменят политику.

Как объясняет Портников, в США вопрос был не об отправке войск, а может ли Украина использовать американское оружие в борьбе с северокорейскими солдатами.

"Вопрос стоял вообще иначе: если там северокорейские солдаты, можем ли мы позволить в дальнейшем Украине распоряжаться нашим оружием, чтобы они не убили, не дай Бог, северокорейского солдата. Потому что Северная Корея может ответить в Южной Корее нашим войскам. И Пентагон сказал — нет. Они украинцы должны делать то, что они хотят", — говорит Портников и считает, что это уже большой шаг вперед.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал требование Трампа в случае его победы на выборах, которая не понравится Зеленскому.

Также "Комментарии" писали о том, что Россию спросили в ООН о войсках КНДР на войне в Украине.



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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-11-04/5884629-tse-vzhe-velikiy-krok-vpered-portnikov-pro-reaktsiyu-ssha-na-viyskovikh-kndr-ta-gotovnist-ukraintsiv-do-viyni-na-visnazhennya
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