Россия зовет войска КНДР на войну: может ли Украина пригласить солдат из США

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников убежден, что Украина не сможет привлечь военные страны Запада, несмотря на присутствие северокорейских солдат на войне в Украине. По его словам, у Запада совершенно другой уровень стратегического мышления по этому вопросу.
Северокорейские военные. Фото из открытых источников
Виталий Портников в комментарии "Телеграфу" ответил на возможность Украины получить военных из США и других стран, если Россия вовлекает в войну солдат из КНДР.
По его словам, Запад ввел все возможные санкции против Северной Кореи, потому войска КНДР на войне в Украине кардинально не изменят политику.
Как объясняет Портников, в США вопрос был не об отправке войск, а может ли Украина использовать американское оружие в борьбе с северокорейскими солдатами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал требование Трампа в случае его победы на выборах, которая не понравится Зеленскому.
Также "Комментарии" писали о том, что Россию спросили в ООН о войсках КНДР на войне в Украине.
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