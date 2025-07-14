Россия значительно усиливает давление: что реализуют в ближайшее время

Россия воюет против Украины не только на фронте, но и в информационном пространстве – распространяют фейки, вбросы, манипуляции. В Центре противодействия дезинформации спрогнозировали, что враг в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание относительно якобы нового наступления на фронте.

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

"Россия будет пытаться представить действия своей армии как новый этап военной операции, хотя речь идет о продолжении наступательной кампании, которая продолжается еще с 2024 года и не дала оккупантам ожидаемых результатов", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков Центра, возможно усиление информационной операции, направленной против системы территориальных центров комплектования (ТЦК) в Украине.

"На фоне российских ударов по зданиям ТЦК, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения, российская пропаганда с помощью фейков и манипуляций будет пытаться сформировать ошибочное представление, будто такие атаки поддерживаются украинцами", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Также в Центре прогнозируют ужесточение пропагандистских месседжей для дискредитации поддержки Украины со стороны партнеров. В частности, Россия может усилить давление после встречи “коалиции желающих” и работы над новыми пакетами санкций.

Кроме того, ожидается новая волна пропаганды к годовщине трагедии MH 17. Возможна активизация манипуляций на тему религии ко Дню крещения Руси, — предупредили в ЦПИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина получает большую поддержку европейских стран, что раздражает российскую сторону. Российская пропаганда тиражирует вбросы и манипулятивные сообщения. Одним из таких стало якобы заявление Президента Польши Анджея Дуды.



