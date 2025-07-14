Россия значительно усиливает давление: что реализуют в ближайшее время

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Кречмаровская Наталия
Россия воюет против Украины не только на фронте, но и в информационном пространстве – распространяют фейки, вбросы, манипуляции. В Центре противодействия дезинформации спрогнозировали, что враг в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание относительно якобы нового наступления на фронте.
Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"
По данным аналитиков Центра, возможно усиление информационной операции, направленной против системы территориальных центров комплектования (ТЦК) в Украине.
Также в Центре прогнозируют ужесточение пропагандистских месседжей для дискредитации поддержки Украины со стороны партнеров. В частности, Россия может усилить давление после встречи “коалиции желающих” и работы над новыми пакетами санкций.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина получает большую поддержку европейских стран, что раздражает российскую сторону. Российская пропаганда тиражирует вбросы и манипулятивные сообщения. Одним из таких стало якобы заявление Президента Польши Анджея Дуды.