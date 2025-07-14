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Россия значительно усиливает давление: что реализуют в ближайшее время

К каким действиям российская пропаганда может прибегнуть в ближайшее время

14 июля 2025, 15:54
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Кречмаровская Наталия

Россия воюет против Украины не только на фронте, но и в информационном пространстве – распространяют фейки, вбросы, манипуляции. В Центре противодействия дезинформации спрогнозировали, что враг в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание относительно якобы нового наступления на фронте.

Россия значительно усиливает давление: что реализуют в ближайшее время

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

"Россия будет пытаться представить действия своей армии как новый этап военной операции, хотя речь идет о продолжении наступательной кампании, которая продолжается еще с 2024 года и не дала оккупантам ожидаемых результатов", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков Центра, возможно усиление информационной операции, направленной против системы территориальных центров комплектования (ТЦК) в Украине.

"На фоне российских ударов по зданиям ТЦК, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения, российская пропаганда с помощью фейков и манипуляций будет пытаться сформировать ошибочное представление, будто такие атаки поддерживаются украинцами", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Также в Центре прогнозируют ужесточение пропагандистских месседжей для дискредитации поддержки Украины со стороны партнеров. В частности, Россия может усилить давление после встречи “коалиции желающих” и работы над новыми пакетами санкций.

Кроме того, ожидается новая волна пропаганды к годовщине трагедии MH 17. Возможна активизация манипуляций на тему религии ко Дню крещения Руси, — предупредили в ЦПИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина получает большую поддержку европейских стран, что раздражает российскую сторону. Российская пропаганда тиражирует вбросы и манипулятивные сообщения. Одним из таких стало якобы заявление Президента Польши Анджея Дуды.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02nqLFS1cGRYnmPuzSgL7ydpegMEnXjugP6WVFtx95DdfyRv1EdNk2Ysf4Eeg7QP2Zl
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