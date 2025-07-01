Россия жестко обстреляла Запорожье: что в этот раз разрушили оккупанты

В ночь на 1 июля российские оккупанты снова нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, в результате очередной атаки в городе и близлежащих районах зафиксированы разрушения, а также пожар на территории одного из объектов.

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Федоров уточнил, что российские силы совершили четыре удара по областному центру и Запорожскому району. Какой тип вооружения был использован — пока не уточняется. Известно, что в результате атаки пострадало промышленное предприятие, где вспыхнул пожар. Также потерпели разрушения несколько частных домов. К счастью, по предварительным данным, человеческих жертв нет.

Следует отметить, что еще до сообщений о последствиях ночной атаки. Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о высокой вероятности применения ударных дронов. Воздушная тревога касалась не только Запорожья, но и всей области. Кроме беспилотников, была угроза и использование баллистических ракет, хотя о зафиксированных пусках в эту ночь не сообщалось.

Запорожье и регион в целом остаются одной из самых горячих точек на карте Украины, регулярно попадающих под прицел врага. Напомним, что в ночь на 27 июня город уже подвергся дроновой атаке: тогда зафиксировано шесть ударов, в результате чего вспыхнули пожары, было повреждено несколько нежилых зданий.

А 29 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, в частности, по Запорожью. В результате ракетных обстрелов было повреждено еще одно предприятие.

Как уже писали "Комментарии", заявления руководства РФ, включая диктатора Владимира Путина, свидетельствуют о расширении аппетитов России далеко за пределы уже оккупированных Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья, сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).