Россия заявляет о провокациях: что ожидают от ВСУ

Перед Пасхой эксперты начали предупреждать о возможных массовых обстрелах Украины со стороны РФ. Особенно на фоне жестокого удара по Сумам в Вербное воскресенье. Однако российские пропагандисты "работают на опережение" – предупреждают о подготовке провокаций.

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация о том, что Украина якобы планирует устроить провокацию с обстрелами на Пасху, является фейком. Такую информацию распространяют пропагандистские Telegram-каналы.

"На самом деле: именно россияне неоднократно атаковали территорию Украины как раз на Пасху. В 2023 году российская армия уничтожила церковь в Запорожье, а в 2024 — обстреляла Харьков, Донецкую, Полтавскую и другие области", — отметили в Центре.

Также в Центре напомнили, что в этом году в Вербное воскресенье российские террористы нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего погибли десятки гражданских.

"Путинский режим лицемерно называет себя "защитником православия", а на самом деле превращает в ад один из величайших христианских праздников", — пояснили в Центре.

Напомним, жестокий ракетный удар по центру Сум, унесший жизни 36 мирных жителей, заставил власти на местах пересмотреть протоколы безопасности. Особенно, как писал портал "Комментарии", это актуально накануне светлого христианского праздника — Воскресения Христова.

В Ивано-Франковской области отменили массовые мероприятия во время Пасхи. Соответствующее решение, как сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, приняли на Совете обороны области.

А власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляцию с культовых сооружений на украинских медиа и через интернет.