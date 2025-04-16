Россия заявляет о провокациях: что ожидают от ВСУ

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Кречмаровская Наталия
Перед Пасхой эксперты начали предупреждать о возможных массовых обстрелах Украины со стороны РФ. Особенно на фоне жестокого удара по Сумам в Вербное воскресенье. Однако российские пропагандисты "работают на опережение" – предупреждают о подготовке провокаций.
Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация о том, что Украина якобы планирует устроить провокацию с обстрелами на Пасху, является фейком. Такую информацию распространяют пропагандистские Telegram-каналы.
Также в Центре напомнили, что в этом году в Вербное воскресенье российские террористы нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего погибли десятки гражданских.
Напомним, жестокий ракетный удар по центру Сум, унесший жизни 36 мирных жителей, заставил власти на местах пересмотреть протоколы безопасности. Особенно, как писал портал "Комментарии", это актуально накануне светлого христианского праздника — Воскресения Христова.
В Ивано-Франковской области отменили массовые мероприятия во время Пасхи. Соответствующее решение, как сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, приняли на Совете обороны области.
А власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляцию с культовых сооружений на украинских медиа и через интернет.
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