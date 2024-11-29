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Россия заявляет, что Украину оккупирует Запад: детали

Россияне боятся, что НАТО и Запад сможет завести в Украину миротворческий контингент

сегодня, 09:29
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Недилько Ксения

В условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на данные оккупационной службы внешней разведки.

Россия заявляет, что Украину оккупирует Запад: детали

Иллюстративное фото

"НАТО уже разворачивает в Украине учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев, а также ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требуя инвестиций и направления в Украину специалистов и оборудования, отмечают в СВР.

Будет решать эти задачи Запад под видом развертывания страны "миротворческого контингента". По сути, Украину оккупируют: ее северные области, в том числе столичный регион, станут зоной Великобритании, центр и восток страны – Германии, западные области – Польши, черноморское побережье – Румынии. В целом планируется ввести в Украину 100 тысяч "миротворцев".

Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования – ответ очевиден, добавили в СВР", – пишут пропагандисты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Россия готова обменять сотни пленных": в Украине объяснили, почему это манипуляция

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила кремлевским фейкометам, что, несмотря на преследование Киевом корыстных интересов, россия готова уже сейчас обменять 630 украинских пленных солдат ВСУ и заняться организацией новых обменов.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что заявление о "корыстных интересах" Киева по обмену пленными — это циничная ложь, ведь президент Зеленский давно предложил формулу обмена "всех на всех" без предварительных условий и ограничений.

К слову, в начале ноября Захарова уже сообщала о якобы предложении Москвы передать Киеву 935 украинских пленных. При этом бойцов "Азова" Россия принципиально не отдает Украине, и более 900 пленников до сих пор остаются в бесчеловечных условиях.



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