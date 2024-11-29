В условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на данные оккупационной службы внешней разведки.

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"НАТО уже разворачивает в Украине учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев, а также ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требуя инвестиций и направления в Украину специалистов и оборудования, отмечают в СВР.

Будет решать эти задачи Запад под видом развертывания страны "миротворческого контингента". По сути, Украину оккупируют: ее северные области, в том числе столичный регион, станут зоной Великобритании, центр и восток страны – Германии, западные области – Польши, черноморское побережье – Румынии. В целом планируется ввести в Украину 100 тысяч "миротворцев".

Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования – ответ очевиден, добавили в СВР", – пишут пропагандисты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Россия готова обменять сотни пленных": в Украине объяснили, почему это манипуляция

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила кремлевским фейкометам, что, несмотря на преследование Киевом корыстных интересов, россия готова уже сейчас обменять 630 украинских пленных солдат ВСУ и заняться организацией новых обменов.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что заявление о "корыстных интересах" Киева по обмену пленными — это циничная ложь, ведь президент Зеленский давно предложил формулу обмена "всех на всех" без предварительных условий и ограничений.

К слову, в начале ноября Захарова уже сообщала о якобы предложении Москвы передать Киеву 935 украинских пленных. При этом бойцов "Азова" Россия принципиально не отдает Украине, и более 900 пленников до сих пор остаются в бесчеловечных условиях.