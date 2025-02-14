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Россия заявляет, что Украина сама ударила по ЧАЭС перед Мюнхенской конференцией

Российская пропаганда пытается переложить всю вину на Украину

сегодня, 12:45
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Недилько Ксения

На этом мнении в комментарии прокремлевскому изданию РИА-Новости сошлись координатор пророссийского подполья Лебедев, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Шеремет, глава комиссии Общественной палаты по суверенитету Рогов.

Россия заявляет, что Украина сама ударила по ЧАЭС перед Мюнхенской конференцией

Последствия атаки на ЧАЭС. Фото: НПУ

"Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение Трампа с Путиным, хотя бы на время. И как раз, так уж совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности", — считает Лебедев.

Шеремет заявляет, что Россия имеет дело с "хорошо спланированной безумной и ужасающей провокацией киевского режима, осознающего, что его песенка спета". "Режиссуру" провокации отмечает и Рогов:

"Провокация на Чернобыльской АЭС срежиссирована и абсолютно логично укладывается в сценарий Зеленского по поводу дестабилизации ситуации и обвинения во всем России".

На самом деле команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке заявила о взрыве около 01:50 в ночь с 13 на 14 февраля.

Вражеский дрон попал в крышу изоляционного сооружения со стороны Нового безопасного конфайнмента, защищающего остатки реактора №4 бывшей Чернобыльской АЭС, повлекшего пожар.

Как отметили в МАГАТЭ, сотрудники пожарной безопасности и транспортные средства отреагировали в считанные минуты. В настоящее время никаких признаков прорыва внутренней защитной оболочки НБК нет.

В то же время президент Зеленский сообщает, что, по первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Напомним, Нацполиция Украины сообщила, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.



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