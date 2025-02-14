На этом мнении в комментарии прокремлевскому изданию РИА-Новости сошлись координатор пророссийского подполья Лебедев, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Шеремет, глава комиссии Общественной палаты по суверенитету Рогов.

Последствия атаки на ЧАЭС. Фото: НПУ

"Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение Трампа с Путиным, хотя бы на время. И как раз, так уж совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности", — считает Лебедев.

Шеремет заявляет, что Россия имеет дело с "хорошо спланированной безумной и ужасающей провокацией киевского режима, осознающего, что его песенка спета". "Режиссуру" провокации отмечает и Рогов:

"Провокация на Чернобыльской АЭС срежиссирована и абсолютно логично укладывается в сценарий Зеленского по поводу дестабилизации ситуации и обвинения во всем России".

На самом деле команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке заявила о взрыве около 01:50 в ночь с 13 на 14 февраля.

Вражеский дрон попал в крышу изоляционного сооружения со стороны Нового безопасного конфайнмента, защищающего остатки реактора №4 бывшей Чернобыльской АЭС, повлекшего пожар.

Как отметили в МАГАТЭ, сотрудники пожарной безопасности и транспортные средства отреагировали в считанные минуты. В настоящее время никаких признаков прорыва внутренней защитной оболочки НБК нет.

В то же время президент Зеленский сообщает, что, по первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Напомним, Нацполиция Украины сообщила, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.