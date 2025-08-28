logo

Россия заявила об ударе по украинскому военному кораблю
Россия заявила об ударе по украинскому военному кораблю

В Украине подтвердили удар по военному кораблю со стороны России

28 августа 2025, 14:54
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Министерстве обороны РФ заявлений или потопивших средний разведывательный корабль "Симферополь" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины погиб один член экипажа. Это в комментарии LIGA.net подтвердил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"О информации относительно поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки", — заявил Плетенчук.

По словам спикера ВМС, подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков.

Один член экипажа погиб, несколько ранены, уточнил Плетенчук.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны РФ заявило, что сегодня ночью Вооруженные Силы РФ били исключительно по военным целям. "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса по предприятиям военно-промышленного комплекса. назначенные объекты поражены", – заявили во вражеском ведомстве.

Также "Комментарии" писал , что именно сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы в жилом доме в Киеве, где прямым попаданием ракеты был разрушен целый подъезд. Уже известно о по меньшей мере 17 погибших, среди которых четверо детей.

                                                                                                                                                            



