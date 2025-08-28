В Министерстве обороны РФ заявлений или потопивших средний разведывательный корабль "Симферополь" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины погиб один член экипажа. Это в комментарии LIGA.net подтвердил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Россия заявила об ударе по украинскому военному кораблю

"О информации относительно поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки", — заявил Плетенчук.

По словам спикера ВМС, подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков.

Один член экипажа погиб, несколько ранены, уточнил Плетенчук.

