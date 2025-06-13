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Россия заявила об оккупации шести населенных пунктов за неделю

Россияне заявили о продвижении на Сумщине и Донетчине

сегодня, 13:30
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Недилько Ксения

Российские войска за прошлую неделю оккупировали пять населенных пунктов в Донецкой области и один на Сумщине, сообщили в Минобороны России. Оккупацию населенных пунктов на территории Украины россияне называют "освобождением".

Россия заявила об оккупации шести населенных пунктов за неделю

Иллюстративное фото

Отмечается, что в течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий оккупирован населенный пункт Яблоновка Сумской области.

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и якобы оккупировали населенный пункт Заря Донецкой области.

Заявляется, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой области и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области. Также якобы захвачены населенные пункты Петровского, Алексеевка и Коптево Донецкой области. За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий оккупирован населенный пункт Комар Донецкой области, говорится в сообщении.

Россия заявила об оккупации шести населенных пунктов за неделю - фото 2
Россия заявила об оккупации шести населенных пунктов за неделю - фото 3
Россия заявила об оккупации шести населенных пунктов за неделю - фото 4
Россия заявила об оккупации шести населенных пунктов за неделю - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал , что геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям к югу и юго-западу от Алексеевки (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июня, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее и в пределах центральной Кондратовки (к западу от Алексеевки) и к югу от Андреевки (юго-западнее Алексеевки). Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись в Яблоновке и Юнаковке (обе к северо-востоку от города Сумы).



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