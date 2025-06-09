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Россия заявила о создании плацдармов в Сумской и Харьковской областях

Российская армия заявляет, что имеет преимущества на Сумщине и Харьковщине

сегодня, 08:06
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Недилько Ксения

8 июня российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но подтвержденного прогресса не добились. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Россия заявила о создании плацдармов в Сумской и Харьковской областях

Иллюстративное фото

Отмечается, что российские военкоры утверждали, что российские войска продвигались к западу от Малой Корчаковки и в направлении Варачино и Хотина (все севернее города Сумы).

Также оккупанты провели наступательные операции к северо-востоку от города Сумы в направлении Юнаковки и Яблоновки.

В прокремлевском агентстве ТАСС заявили, что российские подразделения за прошедшую неделю в ходе боев сформировали несколько плацдармов для дальнейшего продвижения в Харьковской и Сумской областях, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За неделю наши войска сформировали несколько плацдармов в Сумской и Харьковской областях для дальнейшего продвижения и формирования буферной зоны. По всей линии боевого столкновения в зоне ответственности ЛНР идет положительная динамика", — сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт отметил, что ситуация на фронте остается стабильно напряженной, "но инициатива полностью на стороне ВС РФ". "Противник начинает все больше переходить к позиционным боевым действиям, сосредоточив свои основные усилия на удержании оборонительных рубежей", — отметил он.

Марочко добавил: в кременском лесу и северном направлении сохраняется сложная военная обстановка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ситуация на границе Сумщины напряженная, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

"В последнее время в медиа и телеграм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации в области безопасности. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники", — заявил начальник Сумской военной администрации Олег Григоров.

Он заявил, что областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются своевременно и ответственно.



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