Россия заявила о подготовке "мощного удара" по Украине: что происходит на самом деле

Российская пропаганда начала активно сообщать якобы о подготовке "мощного удара" по украинским "колцентрам". Они заявляют, что для такой атаки планируют использовать новые баллистические ракеты, недавно поступившие из Северной Кореи. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) отреагировал на такие сообщения и объяснил, что происходит на самом деле и как следует воспринимать подобные сообщения.

Угроза ракетных ударов по Украине существует постоянно

Российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам года рассказал, что украинские колцентры якобы обокрали граждан РФ на 250 млрд рублей. После этого россияне начали активно распространять информацию о "мести", которая заключается в ракетных обстрелах Украины. А основными целями вроде бы должны были стать эти "колцентры".

Однако в Центре противодействия дезинформации указывают, что такие заявления из России это очередной способ повлиять на настроения украинцев.

"Угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения. Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения", — говорится в сообщении ЦПД.

Также ЦПД указывает на необходимости не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытие в случае опасности. Кроме того, Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что нужно следить за официальными источниками по возможным ударам РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о точных датах предполагаемого пуска ракет "Орешник". Когда Россия может нанести удар по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле пообещали Украине "удары возмездия".