Россия заявила, куда била в течение недели: удары по Кременчугу, Киеву, Днепру и Староконстантинову

Министерство обороны России заявило о результатах обстрелов Украины в течение минувшей ночи и всего недели с 21 по 27 июня, передает портал "Комментарии".

Россия сообщила, что бьет только по военным целям в Украине

Там заявляют об атаках исключительно военных целей, не упоминая о попадании в жилые дома, гражданской инфраструктуре, из-за чего в городах и селах Украины погибли десятки человек и ранены сотни.

"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома", — заявили во вражеском ведомстве.

Там отметили, что с 21 по 27 июня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, склады боеприпасов и горючего, арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что только 24 июня оккупанты ударили по городу Днепр и городу Самар, в результате чего погибли 23 человека, а ранены более 300 человек.