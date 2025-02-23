Россия запустила ударные дроны: где раздаются взрывы (ОБНОВЛЕНО)

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов. В Воздушных силах ВС Украины сообщили, в каких областях фиксируют вражеские беспилотники.

Фото из открытых источников

Ударные дроны зафиксированы:

Сумской, Полтавской и Черниговской области двигаются в юго-западном направлении.

Киевская область, Черкасская область (Черкасский и Золотоношский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Одесская область – угроза применения ударных БпЛА.

Группа БпЛА по акватории Черного моря на Черноморск/Одессу.

Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.

В направлении Чернигова враждебный БпЛА с востока.

Тем временем мониторинговые паблики сообщают:

8 БпЛА в Сумской области курсом на/через Кролевец, Конотоп, Дубовязовку, Недригайлов, Ромны, Липовую Долину и на Лебедин;

6 БпЛА на Черниговщине курсом на/через Варву, Борозну, Олишевку и Ичню;

4 БпЛА на Полтавщине курсом на/через Заводское и Гадяч;

2 БпЛА на Киевщине курсом на/через Згуровку и Яготин;

4 БпЛА в Акватории моря курсом на/через Черноморск/Одесса.

По состоянию на 22.35 воздушную тревогу объявили в Киеве. В столице раздались взрывы. По данным КГГА работает ПВО.

Напомним, что российские войска, как писал портал "Комментарии", не прекращают атаковать территорию Украины. оккупанты каждый вечер запускают ударные дроны, используют ракеты. Долгое время Россия била по украинским энергетическим объектам. Однако цели врага изменились.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что Россия переключилась на атаки на газовую инфраструктуру. Атакуют подземные хранилища и газодобывающие объекты.



