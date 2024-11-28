Россия запустила по Украине 188 средств воздушного нападения: сколько удалось сбить

В ночь на 28 ноября 2024 года (с 19:30 27 ноября) противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:

— 3 зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской обл. РФ по Харьковщине;

— 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Волгоградская обл РФ.

– 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

— 3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

– 97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено убыток:

— 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";

— 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

— 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локационно потеряны).

Ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты заявляют об ударах по F-16 в Украине

Удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали F-16, там прогремел взрыв, заявило пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на информацию "пророссийского подполья".



