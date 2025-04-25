Россия запускает контейнерный поезд в Крым: почему это серьезная угроза безопасности Украины

Российская Федерация впервые официально запустила контейнерный поезд в Крым через временно оккупированные украинские территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Этот факт уже подтвержден российской стороной и проанализирован международными аналитиками ISW.

Контейнерный поезд. Фото: 24 Канал

По словам Андрющенко, речь идет о первом зафиксированном случае системного запуска железнодорожного маршрута, который проходит через оккупированные регионы Украины. Поезд отправился со Свердловской железной дороги и, пройдя более 3000 километров менее чем за пять суток, прибыл в Севастополь. Его маршрут пролегал через Донецк, Волноваху, Розовку и Мелитополь — полностью по контролируемому Россией так называемому "сухопутному коридору".

Конечной точкой стала портовая инфраструктура Севастополя, где грузы перегружаются на морские суда. Подготовка к запуску этого маршрута велась еще с февраля после завершения ремонта железнодорожной ветки Волноваха-Розовка. Теперь речь идет о запуске не единичного рейса, а о создании постоянного транспортного сообщения между глубинкой РФ (включая Куйбышевскую, Северную, Горьковскую и Октябрьскую железные дороги) и крымскими портами.

Кроме грузового направления, оккупанты подключили временно захваченные территории к общероссийской системе продажи электронных билетов. Кассы уже действуют в по меньшей мере 16 локациях — на территории так называемых "ДНР", "ЛНР" и в Мелитополе. Через них можно приобрести билеты на поезда не только по России, но и в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Андрющенко отмечает: регулярное железнодорожное сообщение является элементом глубокой интеграции оккупированных территорий в логистическую и военную инфраструктуру РФ, что является прямым вызовом для безопасности Украины и свидетельствует об истинных намерениях Кремля относительно "мирного урегулирования".

"Комментарии" уже писали, что, по информации источника, осведомленного о ходе переговоров, официальные представители Великобритании и Франции не исключают возможность достижения договоренности, по которой Украина согласится на сохранение нынешних линий фронта в обмен на гарантии безопасности и финансовую поддержку.