Россия "захватила" Часов Яр: раскрыты дальнейшие действия Крепмля

Россия не впервые объявляет о якобы захвате населенных пунктов, хотя фактически не контролирует их. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный эксперт Денис Попович, комментируя заявления Москвы по поводу Временного Яра в Донецкой области. Он отметил, что оккупанты, которые сообщают об успешном взятии поселка, часто получают награды и отпуска.

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Попович объяснил, что это так называемая "оккупация в кредит" — сначала делаются заявления о контроле, а затем враги пытаются подтвердить это реальными действиями. Основная цель таких заявлений – создать панику и информационное давление, чтобы подтолкнуть к мыслям о возможном покидании территории.

По словам эксперта, Часов Яр важен для россиян из-за его стратегического расположения на высоте, что дает преимущество для дальнейшего наступления на Константиновку. Кроме того, Попович рассказал о ситуации в Покровске, где враг активно использует диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Военный аналитик подчеркнул, что применение ДРГ свидетельствует о подготовке к штурмовым действиям в городе. Эти группы проводят разведку и оказывают давление на оборонные позиции, усложняя задачи украинских защитников. Поскольку украинские силы в этой зоне менее многочисленны, отвлечение на борьбу с ДРГ ослабляет оборону. Попович подчеркнул, что оставлять такие группы без внимания нельзя, поскольку они закрепятся и затруднят удержание позиций.

В то же время эксперт отметил, что полуокружение Покровска российскими войсками вполне вероятно. Захватчики угрожают городу одновременно с севера и юго-запада. Ситуация в регионе ухудшилась за последний месяц, и перспективы остаются неопределенными — город либо возьмут под контроль, либо оборона будет продолжаться.

Как уже писали "Комментарии", новый ультиматум Дональда Трампа Владимиру Путину – это прежде всего политический пиар, а не реальный выход, пишет блогер Алексей Паныч. По его словам, даже неверующему человеку понятно, что Трамп не дурак, он прекрасно отдает себе отчет: война не завершится через 10 дней.