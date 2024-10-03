Россия вывела в море три носителя "Калибров" общим залпом 28 ракет

О снаряжении ракетоносителей в море сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 06:00 утра, сообщает портал "Комментарии".

Ракетоноситель в море. Фото из открытых источников

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземное море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты утром вторично обстреляли Харьков: что известно

2 октября около 23:00 враг, предварительно, КАБами ударил по Харькову. В результате попадания в гражданский дом по состоянию на 1:00 ночи 10 человек травмированы, среди них трехлетний ребенок и полицейская. Загорелись квартиры и автомобили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Попадание вражеской бомбы пришлось в жилую 5-этажку в Киевском районе Харькова. Произошли разрушения фасадной части и 4 квартир на 4-м и 5-м этажах.

По сообщениям мэра Харькова Игоря Терехова, организована эвакуация жителей дома, в который попал вражеский КАБ, и жителей близлежащих домов, чьи квартиры пострадали от взрыва. Всем желающим будут предоставлены места в общежитиях города.

"Сотни выбитых оконных стекол, отключили от электричества пять домов. Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячий чай и перекусить.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", – отметил мэр.

Уже в 05:25 враг продолжил запускать КАБ по Харькову, в городе раздавались взрывы.

Игорь Терехов сообщил, что удары произошли в пригороде, однако в результате последнего удара повреждены линии высоковольтных передач. Поэтому могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова.