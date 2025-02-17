Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о требованиях к Украине, среди которых не только отказ от некоторых территорий и демилитаризация, но и проведение выборов.

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Постпред РФ при ООН заявил, что Украина безвозвратно потеряла так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонскую и Запорожскую области. Заявления Небези публикуют российские пропагандистские СМИ. По его словам, будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, которое не входит ни в какие блоки и альянсы.

Он убежден, что смена власти в США дает надежду на скорое завершение горячей фазы войны в Украине. Однако он подчеркнул, что для реализации договоренностей Украина должна провести выборы.

"Реализацией новых договоренностей по Украине должна заниматься та власть в Киеве, которая появится по итогам демократических выборов", — заявил Небензя.

Россия также не рассматривает варианты переговоров по Украине с Европой. По его словам, страны Евросоюза и Великобритания абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по Украине.

"РФ рассчитывает, что политики в Европе вернутся к реальности и прекратят провоцировать Зеленского на бессмысленное сопротивление", — заявил Небензя.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности об Украине без участия Украины.

По его словам, Украина ничего не знала о переговорах и расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата.



