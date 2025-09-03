logo

Россия выдает желаемое за действительное: какое циничное заявление тиражируют на весь мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия выдает желаемое за действительное: какое циничное заявление тиражируют на весь мир

В России заявили о 7 млн украинцев, которым предоставили убежище

3 сентября 2025, 14:31
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия снова пытается оправдываться и изображать Украину в самом худшем свете. Заявляют, что украинцы якобы убегают от "режима Зеленского" в Россию.

Россия выдает желаемое за действительное: какое циничное заявление тиражируют на весь мир

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация о том, что "в России нашли убежище семь миллионов украинцев, спасавшихся от притеснений режима Зеленского", — ложь. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью BBC.

В Центре отметили, что на самом деле: оккупированные Россией украинские территории – это не приют. Жители Луганщины, Донетчины, части Запорожской и Херсонской областей оказались во власти России не по собственному желанию, а все проведенные россиянами "референдумы" не были свободным волеизъявлением.

К тому же в России "не сходится математика" — даже по российским официальным данным, количество людей на этих территориях значительно ниже — около 3,7 млн человек.

"Если же Полянский подразумевает украинцев, выехавших в Россию с начала ее полномасштабного вторжения, то и здесь цифры не сходятся. По данным ООН, по состоянию на конец 2024 года в России зарегистрировано лишь около семи тысяч украинских беженцев", — сообщили в Центре.

В оценках ООН ранее отмечалось о примерно 1,2 млн человек, вынужденно оказавшихся в России после начала вторжения, но даже эта цифра в разы меньше озвученных кремлевскими лжецами "семь миллионов".

“Расследователи отмечают, что российские чиновники неоднократно придумывали “миллионы украинских беженцев” — то 4,8 млн, то 5,2 млн, то 7 млн. Но независимые исследования доказывают, что такие данные основываются на подсчете пересечений границы, включая многоразовые, и не отражают реального количества людей. Заявление Полянского – это типичный кремлевский фейк, призванный оправдать агрессию против Украины”, – отмечают в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, звездное время Лукашенко.



Источник: https://t.me/spravdi/48921
