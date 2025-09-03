Рубрики
Россия снова пытается оправдываться и изображать Украину в самом худшем свете. Заявляют, что украинцы якобы убегают от "режима Зеленского" в Россию.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация о том, что "в России нашли убежище семь миллионов украинцев, спасавшихся от притеснений режима Зеленского", — ложь. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью BBC.
В Центре отметили, что на самом деле: оккупированные Россией украинские территории – это не приют. Жители Луганщины, Донетчины, части Запорожской и Херсонской областей оказались во власти России не по собственному желанию, а все проведенные россиянами "референдумы" не были свободным волеизъявлением.
К тому же в России "не сходится математика" — даже по российским официальным данным, количество людей на этих территориях значительно ниже — около 3,7 млн человек.
В оценках ООН ранее отмечалось о примерно 1,2 млн человек, вынужденно оказавшихся в России после начала вторжения, но даже эта цифра в разы меньше озвученных кремлевскими лжецами "семь миллионов".
