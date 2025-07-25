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Россия выдает желаемое за действительное: что на самом деле скрывают под "безумным экономическим успехом"

В России заявляют о "безумном экономическом успехе" и "прорывном росте" на оккупированных территориях

25 июля 2025, 15:46
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Кречмаровская Наталия

На оккупированных территориях ситуация стремительно ухудшается – в регионах наблюдается большая проблема с водоснабжением, не хватает дворников, коммунальные службы почти не работают. И на фоне этого упадка оккупанты заявляют якобы об улучшении экономической ситуации.

Россия выдает желаемое за действительное: что на самом деле скрывают под "безумным экономическим успехом"

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в инфопространстве России снова распространяют информацию о якобы "безумном экономическом успехе" на временно оккупированных территориях Донбасса.

"Пропагандисты заявляют о "прорывном росте" количества малого и среднего бизнеса в оккупированном регионе. Это вроде бы возможно благодаря заботе о регионе российской власти и государственной поддержке", — говорится в сообщении.

Однако, как отметили аналитики Центра, отмечают, что на самом деле это лишь часть системной информационной кампании россиян. Пытаются убедить о якобы "процветании под оккупацией". При этом реальное положение дел на ТОТ, как отмечают аналитики, отнюдь не отвечает победным реляциям ru-пропагандистов.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что в регионах Украины, которые РФ называет "освобожденными", до сих пор не решили даже базовые потребности населения. Критическая ситуация с водоснабжением, вывозом мусора, другими коммунальными вопросами. Также серьезны проблемы с медицинским обеспечением, жильем и т.д.

“Распространением пропаганды враг пытается создать “иллюзию процветания” на ВОТ, чтобы оправдать ею собственные преступления против гражданского населения Украины и “прикрыть” неспособность обеспечить условия жизни на оккупированных территориях", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что оккупанты начали искать нелояльных к режиму украинцев.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0NNowBJrJrZZm8TMxW8qbrX5WW84bUWJkJBV39ffsXiBprtecYYfkAHcbndWzrCPnl
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