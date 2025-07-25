Россия выдает желаемое за действительное: что на самом деле скрывают под "безумным экономическим успехом"

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Кречмаровская Наталия
На оккупированных территориях ситуация стремительно ухудшается – в регионах наблюдается большая проблема с водоснабжением, не хватает дворников, коммунальные службы почти не работают. И на фоне этого упадка оккупанты заявляют якобы об улучшении экономической ситуации.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в инфопространстве России снова распространяют информацию о якобы "безумном экономическом успехе" на временно оккупированных территориях Донбасса.
Однако, как отметили аналитики Центра, отмечают, что на самом деле это лишь часть системной информационной кампании россиян. Пытаются убедить о якобы "процветании под оккупацией". При этом реальное положение дел на ТОТ, как отмечают аналитики, отнюдь не отвечает победным реляциям ru-пропагандистов.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что в регионах Украины, которые РФ называет "освобожденными", до сих пор не решили даже базовые потребности населения. Критическая ситуация с водоснабжением, вывозом мусора, другими коммунальными вопросами. Также серьезны проблемы с медицинским обеспечением, жильем и т.д.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что оккупанты начали искать нелояльных к режиму украинцев.