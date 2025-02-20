Россия выбрала новые цели для обстрелов Украины: какие объекты готова атаковать

Российские войска не перестают атаковать территорию Украины. Оккупанты каждый вечер запускают ударные дроны, используют ракеты. Долгое время Россия била по украинским энергетическим объектам. Однако целые врага изменились.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что Россия переключилась на атаки на газовую инфраструктуру. Атакуют подземные хранилища и газодобывающие объекты

“Цель – лишить возможности отопления во время морозов. Параллельно враг активизировал пропагандистские усилия, чтобы обвинить власть в нехватке газа”, — говорится в сообщении.

Также параллельно с массированными обстрелами активизировалась работа вражеской пропаганды – продвигают следующие нарративы:

"власть не накопила достаточно газа";

"Нафтогаз" виновен в нехватке газа";

"украинцы сами оставили себя газа, отказавшись от транзита".

"Эти пропагандистские усилия преследуют цель скрыть (прежде всего от внешних стран) преступные российские атаки по гражданской газовой инфраструктуре, обвинив в отсутствии отопления украинские власти", — отметили в Центре.

Напомним, что под утро 12 февраля, как писал портал "Комментарии", Россия совершила атаку баллистическими ракетами на Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для отражения шести ракет РФ во время атаки на Киев Украина использовала десять ракет Patriot. Это стоило 30 млн долларов. Об этом он заявил перед встречей с министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Сегодня по шести баллистическим ракетам выпущено 10 ракет с Patriot. Это 30 млн долларов", — подчеркнул Зеленский.



