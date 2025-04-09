Россия всю ночь содрогалась от взрывов: это была одна из самых массированных атак

Сегодня ночью в России раздавались взрывы и была совершена массированная атака неизвестными беспилотниками. По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, который мониторит ситуацию, это была одна из самых массированных атак за две недели.

Иллюстративное фото

"Ростовская область. С 23:30 до 04:30 продолжалась атака БПЛА. Прилеты зафиксированы сразу в нескольких районах: Новошахтинск, Таганрог, Зерноград, Донецк (тот, что в Ростовской области), Чертковский, Тарасовский, Неклиновский.

Зерноград в районе ТЭЦ засыпан обломками собственного российского ПВО, Таганрог после атаки в направлении базирования вертолетов возник пожар", – сообщает Андрющенко.

Краснодарский край. Приморско-Ахтарск. Атакован аэродром. Предварительно местные сообщали о последствиях на земле. Детали уточняются

Взрывы раздавались в Анапе, Тихорецке и в районе Туапсе.

Сартовская область. Под атакой был аэродром Энгельс. Однако фиксировалась массовая работа ПВО по всей области.

Также была зафиксирована работа ПВО в Волгоградской и Воронежской областях (вероятно транзит БПЛА в Энгельс)

По данным росСМИ, военный аэродром в Моздоке атаковали БПЛА, сообщают местные жители. О последствиях неизвестно.

Глава Северной Осетии сообщил, что сбито 15 БПЛА: "В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожены 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет".

ASTRA геолокировала фото с дымом после атаки в Моздоке — кадры сделаны у здания РДК — районного дворца культуры на площади 50 лет Октября. Это примерно в 6 километрах от авиабазы. Жители города сообщают, что атака была нацелена именно на аэродром.

Ранее аэродром "Моздок" был поврежден в результате атаки в июле 2024 года.

Враждебное Министерство обороны РФ сообщило сегодня утром, что за период с 20.00 8 апреля по 06.00 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и обвинило во всем Украину.

Так, было "сбито":

▪ 67 БпЛА – над территорией Краснодарского края,

▪ 29 БпЛА – над территорией Ростовской области,

▪ 15 БпЛА – над территорией Республики Северная Осетия-Алания,

▪ 11 БпЛА – над территорией Воронежской области,

▪ 10 БпЛА – над территорией Курской области,

▪ пять БпЛА – над территорией Белгородской области,

▪ три БпЛА – над территорией Республики Крым,

▪ два БПЛА – над территорией Пензенской области,

▪ один БпЛА – над территорией Саратовской области,

▪ один БпЛА – над территорией Орловской области,

▪ один БпЛА – над территорией Ставропольского края,

▪ семь БпЛА – над акваторией Азовского моря,

▪ шесть БпЛА – над акваторией Черного моря.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты заявили, что Украина ударила по России.