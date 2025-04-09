logo

BTC/USD

76966.18

ETH/USD

1462.19

LTC/USD

69.87

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия всю ночь содрогалась от взрывов: это была одна из самых массированных атак
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия всю ночь содрогалась от взрывов: это была одна из самых массированных атак

Взрывы в России: где произошли «прилеты»

сегодня, 07:20 comments1914
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня ночью в России раздавались взрывы и была совершена массированная атака неизвестными беспилотниками. По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, который мониторит ситуацию, это была одна из самых массированных атак за две недели.

Россия всю ночь содрогалась от взрывов: это была одна из самых массированных атак

Иллюстративное фото

"Ростовская область. С 23:30 до 04:30 продолжалась атака БПЛА. Прилеты зафиксированы сразу в нескольких районах: Новошахтинск, Таганрог, Зерноград, Донецк (тот, что в Ростовской области), Чертковский, Тарасовский, Неклиновский.

Зерноград в районе ТЭЦ засыпан обломками собственного российского ПВО, Таганрог после атаки в направлении базирования вертолетов возник пожар", – сообщает Андрющенко.

Краснодарский край. Приморско-Ахтарск. Атакован аэродром. Предварительно местные сообщали о последствиях на земле. Детали уточняются

Взрывы раздавались в Анапе, Тихорецке и в районе Туапсе.

Сартовская область. Под атакой был аэродром Энгельс. Однако фиксировалась массовая работа ПВО по всей области.

Также была зафиксирована работа ПВО в Волгоградской и Воронежской областях (вероятно транзит БПЛА в Энгельс)

По данным росСМИ, военный аэродром в Моздоке атаковали БПЛА, сообщают местные жители. О последствиях неизвестно.

Глава Северной Осетии сообщил, что сбито 15 БПЛА: "В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожены 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет".

ASTRA геолокировала фото с дымом после атаки в Моздоке — кадры сделаны у здания РДК — районного дворца культуры на площади 50 лет Октября. Это примерно в 6 километрах от авиабазы. Жители города сообщают, что атака была нацелена именно на аэродром.

Ранее аэродром "Моздок" был поврежден в результате атаки в июле 2024 года.

Враждебное Министерство обороны РФ сообщило сегодня утром, что за период с 20.00 8 апреля по 06.00 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и обвинило во всем Украину.

Так, было "сбито":

67 БпЛА – над территорией Краснодарского края,

29 БпЛА – над территорией Ростовской области,

15 БпЛА – над территорией Республики Северная Осетия-Алания,

11 БпЛА – над территорией Воронежской области,

10 БпЛА – над территорией Курской области,

пять БпЛА – над территорией Белгородской области,

три БпЛА – над территорией Республики Крым,

два БПЛА – над территорией Пензенской области,

один БпЛА – над территорией Саратовской области,

один БпЛА – над территорией Орловской области,

один БпЛА – над территорией Ставропольского края,

семь БпЛА – над акваторией Азовского моря,

▪ шесть БпЛА – над акваторией Черного моря.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты заявили, что Украина ударила по России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости