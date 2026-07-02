Россия все чаще бьет реактивными дронами: украинцев напугали правдой об опасности

Российская армия постепенно наращивает использование реактивных беспилотников при атаке на Украину. По оценке Воздушных сил ВСУ, главной целью такой тактики является истощение украинской системы противовоздушной обороны и принуждение защитников тратить дорогие и ограниченные по количеству зенитные ракеты. Об этом в эфире "5 канала" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, российские войска уже регулярно совмещают реактивные беспилотники с обычными дронами-камикадзе, создавая дополнительную нагрузку на систему ПВО. Такие аппараты способны развивать скорость до 500 км/ч, что значительно превышает возможности украинских дронов-перехватчиков.

"Эти дроны уже не доступны для БпЛА-перехватчиков, чья скорость — до 300 км. Поэтому здесь рассчитывать на мобильные огневые группы или зенитные дроны уже не приходится. Надо применять ракеты, которые Воздушные силы и другие составляющие Сил обороны и делают", – пояснил Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что именно из-за высокой скорости таких целей для их уничтожения приходится использовать зенитные ракеты, запас которых ограничен. Это, по словам Игната, и является одним из расчетов российского командования, которое стремится заставить Украину тратить более дорогие боеприпасы при отражении воздушных атак.

Несмотря на новые угрозы, украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокую эффективность. По словам спикера, уровень уничтожения российских беспилотников стабильно превышает 90%, что свидетельствует о результативной работе всех составляющих сил обороны.

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