Россия впервые дала сигнал о готовности завершить войну: подробности

Ткачова Марія
Впервые за время полномасштабной войны Россия дала сигнал о готовности к прекращению огня. Об этом, по словам спецпредставителя США Стива Виткоффа, шла речь во время совместного разговора Украины, Дональда Трампа и европейских лидеров. По его словам, российская сторона заявила о готовности сделать "первый шаг" в направлении завершения войны, по крайней мере, путем установления режима тишины.
Россия впервые заговорила про прекращение огня
Виткофф отметил, что этот сигнал со стороны Москвы прозвучал впервые и был воспринят участниками разговора как положительное смещение в позиции Кремля. В то же время, он уточнил, что во время обсуждения прозвучал и вопрос территорий.
Президент Владимир Зеленский в ответ ясно отметил, что территориальная целостность Украины является предметом, определенным Конституцией, и никакие переговоры о передаче украинских земель невозможны. Глава государства также подчеркнул, что поддерживает предложение Дональда Трампа о прекращении огня, однако все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при непосредственном его участии.