Впервые за время полномасштабной войны Россия дала сигнал о готовности к прекращению огня. Об этом, по словам спецпредставителя США Стива Виткоффа, шла речь во время совместного разговора Украины, Дональда Трампа и европейских лидеров. По его словам, российская сторона заявила о готовности сделать "первый шаг" в направлении завершения войны, по крайней мере, путем установления режима тишины.

Россия впервые заговорила про прекращение огня

Виткофф отметил, что этот сигнал со стороны Москвы прозвучал впервые и был воспринят участниками разговора как положительное смещение в позиции Кремля. В то же время, он уточнил, что во время обсуждения прозвучал и вопрос территорий.

Президент Владимир Зеленский в ответ ясно отметил, что территориальная целостность Украины является предметом, определенным Конституцией, и никакие переговоры о передаче украинских земель невозможны. Глава государства также подчеркнул, что поддерживает предложение Дональда Трампа о прекращении огня, однако все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при непосредственном его участии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская разведка фиксирует дальнейший рост военного присутствия Северной Кореи на стороне России. По данным заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, на территории РФ уже находятся около 11 тысяч военнослужащих КНДР, и в ближайшее время ожидается прибытие новых групп.

Северокорейские подразделения расположены преимущественно в Курской и Белгородской областях, где сформированы четыре бригады. Их задача – действовать в определенной зоне ответственности, что подтверждается их боевым применением в этом регионе.

